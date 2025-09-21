Откритие на Слави вдигна България на крака. Новият талант /ВИДЕО/

Откритие на Слави Трифонов вдигна България на крака. 5-годишната Виктория Кременчева от Раковски даде изключително сериозна заявка да стане новият талант на България.

Невероятната изпълнителка вдигна на крака жури и публика в студиото на "България търси талант". Тя изпя "And I Am Telling You I'm Not Going", а Галена и Катето Евро буквално настръхнаха, ководещият Александър Кадиев поиска да я чуе и с народната песен "Калиманку Денку".

Изпълнението изуми още повече журито, а Галена беше категорична: "Много малко певици владеят и двата жанра еднакво добре!".

Виктория участва в музикалния формат "Нова звезда" на "Шоуто на Слави" през 2019 година, когато достигна финала на надпреварата. През годините Кременчева е печелила множество музикални конкурси у нас и в чужбина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com