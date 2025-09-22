Фурор в "България търси талант"! Цитиридис онемя

В тазгодишния сезон на „България търси талант“ зрителите станаха свидетели на силно емоционален и забележителен момент. Водещият Николаос Цитиридис, който традиционно запазва хладнокръвие, докато оценява талантите, натисна Златния бутон след изпълнението на Кристина Костова, което разтърси не само публиката, но и цялото жури.

Кристина Костова от София изуми журито с невероятен интелект и бързина. Младото момиче смая всички в залата с огромния си капацитет - Кристина успя да нареди успоредно две кубчета Рубик, по едно във всяка ръка. Това уникално явление накара Цитиридис буквално да скочи върху Златния бутон, а огромното възхищение си личеше по яркия блясък в очите му.

Талантливото момиче обаче продължи своето изпълнение, като демонстрира друга свръхчовешка умствена способност, тя нареждаше кубчето, докато пресмяташе наум двуцифрени числа - събиране и изваждане. Дарбата и умът на Кристина Костова оставиха без думи всички членове на журито, а публиката също изрази ясно възторга и удивлението, което дамата е успяла да събуди у всеки един от тях. Невероятното ѝ представяне бе придружено с трогателно послание за силата на човешкия дух и вярата в себе си. Самата тя сподели, че като ученичка е била жертва на вербален тормоз от свои съученици и това е оставило дълбока травма в душата ѝ. Това нейно откровение мигновено провокира дискусии в социалните мрежи за насилието в училище, за ролята на родителите и учителите в преодоляването на подобни проблеми.

"Нашата стойност не намалява, защото другите не я виждат! Когато хората ни казват, че нещо е невъзможно, те говорят за собствените си способности, а не за нашите", отправя посланието си Кристина.

"Всичко, което правиш има смисъл и всяка тренировка си е струвала", развълнувано добави Цитиридис.

