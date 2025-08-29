Любимо тв предаване се заръща след двугодишна пауза

Любимото телевизионното предаване „България търси талант“ ще стартира в ефира на bTV на 14 септември. Шоуто, което събира цялото семейство пред екрана, ще се излъчва всяка неделя от 20:00 ч. Новият девети сезон на предаването е с мотото „Талантът няма граници“, а Катерина Евро, Галена, Юлиан Вергов и Николаос Цитиридис ще взимат съдбоносни решения за участниците с всевъзможни умения и странности.

Тази година, по всеобщо мнение на журито, в ролята на най-стрoгия влиза Цитиридис, който без колебание ще натиска червения бутон на всеки несполучлив опит за творческа изява. Катето Евро пък е провъзгласена от своите колеги за най-забавна - „Само започва да говори и на мен ми става смешно. Как го прави...?”, пита се Николаос във видео с ексклузивни бекстейдж кадри в Инстаграм профила на шоуто, в което членовете на журито споделят впечатленията си един от друг.

Актьорът Юлиан Вергов е провъзгласен за притежателят на най-черното чувство за хумор, а в певицата Галена виждат категоричен победител, ако се яви като участник в предаването.

Водещи тази година са Петър Антонов и Александър Кадиев, които със своето непринудено присъствие и постоянни шеги успяват да разсеят и най-тежката предстартова треска на участниците зад кулисите. С нескрита самоирония двамата споделят, че ако се явят на сцената, най-вероятно ще се изложат.

След двугодишна пауза шоуто отново ще открие и покаже впечатляващи, вдъхновяващи и понякога абсурдни изпълнения, които ще се борят за симпатията на публиката, журито и зрителите. Предаването ще стартира с най-забавните моменти от кастингите, в които взимат участие таланти с различни умения, хобита, възраст и националности. В края на годината шоуто ще завърши с големите финали на живо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com