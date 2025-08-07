Любимо шоу се завръща! Ясни са водещите и журито

"България търси талант" се завръща с нов сезон през септември по bTV. Шоуто отново ще събере хора с необикновени дарби, хъс и въображение, които поставени под светлините на прожекторите, ще са готови на всичко, за да впечатлят не само журито, но и зрителите.

Мотото на сезона – „Талантът не познава граници“ – не е просто послание, а обещание за истински многообразен и необикновен телевизионен спектакъл. Участници от цял свят ще демонстрират умения, които често надхвърлят очакванията и дори… физическите закони. На сцената ще летят дронове, насекоми и хора – а това е само началото на едно наистина нестандартно пътешествие в света на таланта.

Новият сезон идва и с жури, което предлага любопитна динамика между опита и новата енергия. Катерина Евро и Николаос Цитиридис – добре познати с респектиращите си и точни коментари – отново ще бъдат част от журито. Този път към тях се присъединяват Галена и Юлиан Вергов, с които ще споделят не само отговорността на оценяващи, но и своето виждане за това какво е истински талант.

Николаос, в духа на традицията, ще раздава червени бутони и „не“, но със сигурност ще има и поводи да бъде просълзен. Катето Евро, с нейния уникален поглед, ще търси и тази година онези „малки таланти“, които носят неподправена енергия и чар. С присъщата си артистична интуиция Галена ще търси вдъхновяващи таланти и не е изключено да открие нови колеги и музиканти за бъдещите си проекти. Юлиан Вергов влиза в шоуто с присъщата си взискателност и строга природа. Макар да не дава лесно своето „Да“, няма да скрие гордостта си, когато види някои от най-вдъхновяващите изпълнения, които ще го провокират да извика „Да живее България“.

Водещите Сашо Кадиев и Петър Антонов ще бъдат навсякъде, където има нужда от настроение, разбиране и спонтанен хумор. Двамата ще бъдат гласът зад кулисите, рамо за разплакани таланти, двигател на енергията зад сцената – а понякога и съвсем буквални съучастници в някои от изпълненията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com