Графа разплака България. Най-емоционалното сбогуване (СНИМКА)

Владимир Ампов-Графа се сбогува с баща си с емоционален пост в социалната мрежа. "Сбогом, татко! Винаги ще бъдеш моят герой!", написа изпълнителят в профила си в социалната мрежа.

Вълна от съпричастност на известни личности заля поста на музиканта. Сред поднеслите своите съболезнования са певицата Маги Джанаваров, актьорът Ненчо Балабанов, Дара, Теодора Духовникова, Орлин Павлов и Кристиан Костов.

Днес България се сбогува с легендарния музикант Кирил Ампов, който си отиде в сряда, на 77-годишна възраст.

Ампов ще бъде запомнен като невероятен певец, композитор и продуцент, оставил ярка следа в българската музика.

Най-голяма популярност му носи групата "Спешен случай" с хитове като "Кашлицата", "Развод" и "Карай, Джони".

В собственото си звукозаписно студио продуцира първите песни на сина си Владимир Ампов-Графа, чиято кариера насърчава още от дете.

През последните години артистът се оттегли от активния шоубизнес.

На поклонението в столичния храм "Свети Седмочисленици" почит отдадоха близки, приятели и редица български артисти.

"Един много добър и честен човек, оставил следа. Страхотен, грижовен баща. Нас ни свързваше музиката и това ще продължи да ни свързва", заяви Графа.

Изпълнителят сподели и снимка в социалните мрежи, към която написа: "Винаги ще бъдеш моят герой".

"Имах щастието да бъда издател на единствения албум на трио "Спешен случай" и на първия албум на Графа. Познавахме се още от "Хит минус едно". Но най-важното, което искам да кажа, е, че той беше много читав човек. Артисти има колкото искате, и таланти, но читавите хора... за това съм тук, защото беше светла душа", коментира музикалният продуцент Атанас Янкулов.

"Работил съм с него и често съм се съветвал с него. В крайна сметка той създаде и възпита Влади Ампов - Графа, което само по себе си е голямо постижение. Дал му е изключително много в музиката и го е научил на почти всичко още от дете. Мисля, че това е един достоен живот. За мен беше достоен човек, да му е светла паметта", каза музикантът Момчил Колев.

