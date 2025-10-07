Графа направи изумително признание

Владимир Ампов - Графа разказа мистична история в студиото на „На кафе” по Нова телевизия. С уговорката, че той е вярващ християнин и не се увлича по езотерични теории, той сподели, че според него животът ни на този свят не е всичко, което ни се случва.

Музикантът разказа, че след смъртта на майка му, певицата от трио „Спешен случай” Антоанета Ампова, той получил знак от нея. Докато работил в студиото върху нова песен, той видял необяснима светлина.

„Появи се като искра, която мина през текста. За мен това беше знак от майка ми, защото тя много се вълнуваше от песните ми. Майка ми сънуваше често музика, като след това научаваше, че съм написал нова песен”, разказа Графа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com