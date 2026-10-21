Голяма драма в „Стани богат“. Денис проговори за изпуснатите хилядарки

Архитектът Денис Иванов от град Роман стигна до въпрос за 20 000 евро в „Стани богат“, но накрая си тръгна само с 2500 евро. И докато мнозина вероятно биха се ядосвали за изпуснатата голяма сума, той изненадващо обяви, че изобщо не съжалява. В предаването „Тази сутрин“ по бТВ Денис разказа защо е предпочел да рискува и какво всъщност го е завело на горещия стол. Оказа се, че парите далеч не са били най-важната му цел.

Защо не се отказа навреме

Денис призна, че от дете е мечтаел да участва в популярната телевизионна игра. Затова и не смята, че е допуснал грешка, когато е продължил напред, вместо да запази по-голямата сума.

„Много повече щеше да ме яд, ако се откажа и позная“, обясни той. Участникът е категоричен, че би повторил същата стратегия, защото за него преживяването и личното предизвикателство са били по-ценни от наградата.

Издаде как се надхитряват въпросите

Любопитното е, че Денис не разчита само на натрупани знания. Според него въпросите често сами подсказват верния отговор, стига човек да успее да открие скритата логика в тях.

Той обясни, че понякога един от четирите предложени отговора рязко се различава от останалите и именно това може да бъде ценна следа. Преди участието си е преговарял история и други теми, но бързо разбрал, че няма универсална рецепта за успех. Най-напрегнат за него се оказал дори не последният въпрос, а достигането на сигурните 2500 евро, за които използвал помощ от приятел.

Парите отиват и за добра кауза

Зад участието на Денис стои и нещо, което няма нищо общо с телевизионната слава. Той разкри, че иска да дари част от спечелените 2500 евро на народно читалище „Христо Ботев“ в село Васильово.

Парите ще помогнат за ремонта на библиотеката, закупуването на мебели и обособяването на учебен кът. Така, макар да не успя да грабне голямата награда, Денис ще превърне участието си в нещо полезно и за други хора.