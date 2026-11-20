Светът има нова Кралица, но тя не просто носи корона – тя носи надежда за мир. Самата Анабел Атанасова, 14-годишно момиче от Бургас и ученичка в СУ „Епископ Константин Преславски“, бе коронясана за „Кралица на света“ (King & Queen of the World) на престижния международен конкурс в Анталия, Турция. Тя обаче отказа да задържи славата за себе си. Вместо това, със силата на своето огромно сърце, Анабел прегърна цялото човечество и се превърна в глобален посланик на мира, в чиито вени сякаш пулсира същият онзи чист, всеотдаен дух на Майка Тереза.

От татамито, където е утвърден шампион по Карате Киокушин и „Спортист на годината за 2023 година“ в категория „Млад талант“, Анабел стъпи на световния подиум. И доказа, че истинската красота и истинската сила не се изразяват в триумфа над другия, а в способността да го защитиш.

Нейният глас от сцената в Анталия прозвуча не като на дете, а като на истински духовен лидер: „Аз подкрепям инициативата „Милион подписа за мир“, защото не съм съгласна в 21-ви век да умират толкова много хора. Нито една война не си струва жертвите, затова се обръщам към абсолютно всички политици с едно единствено послание: СПРЕТЕ ВОЙНАТА!“

Тези думи, изречени от едно 14-годишно българско момиче, разтърсиха международното жури и публиката. В епоха на конфликти и разделение, Анабел припомни на планетата забравената истина – че най-висшата титла е да бъдеш човек. Нейният призив е съкровен, чист и болезнено навременен. Той докосва всяко сърце, защото отразява болката на милиони невинни по света.

Бургаската златна спортна надежда показа, че упоритостта в спорта и благородството в живота вървят ръка за ръка. Анабел е гордост за своето училище, за Бургас и за цяла България, но днес тя принадлежи на света – като символ на новото поколение, което отказва да мълчи пред лицето на несправедливостта.

Короната на главата ѝ е бляскава, но истинското ѝ сияние идва от светлината, която носи в душата си. Духът на Майка Тереза живее в Анабел и ни напомня, че мирът започва с една смела крачка и едно любящо сърце.