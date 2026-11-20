Зимата ще направи кратка репетиция в България след няколко дни, но няма намерение да се задържа дълго. След необичайно топлото време през ноември страната ни ще усети първото по-сериозно застудяване във вторник и сряда, когато на места температурите ще паднат под нулата. Още от четвъртък обаче термометрите отново ще тръгнат нагоре, а декември също се очертава по-топъл от обичайното. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на бТВ, като не пропусна и традиционните си закачки за времето в София и Пловдив.

Зимата пристига във вторник, тръгва си в четвъртък

"Топло е, хубаво е времето. Живата природа понякога се обърква. Става дума за няколко поредни вълни на топло време. Европа, или Европейският синоптичен район, е пълен с циклони и фронтове", обясни проф. Рачев.

По думите му днес през страната преминава слабо изразен атмосферен фронт, който може да донесе краткотрайни превалявания на отделни места. Като цяло обаче времето ще остане много топло за сезона, а събота и неделя ще предложат добри условия за разходки и почивка.

Истинската промяна ще започне в понеделник, когато от северозапад ще нахлуе по-студен въздух. Преминаването на студения фронт се очаква в следобедните часове, без съществени валежи.

"Но преди това, в понеделник, този студен фронт ще донесе захлаждане. То ще се усети много чувствително във вторник и в сряда, когато в Западна България, например в София, температурите ще паднат под 0 градуса. Ще имаме първите един-два последователни дни с отрицателни сутрешни температури", прогнозира климатологът.

В столицата термометрите могат да покажат минус 1 до минус 2 градуса. В Горнотракийската низина ще бъде по-топло, като минималните температури ще се доближат до нулата, но няма да паднат под нея.

"Това ще бъдат двата студени дни през следващата седмица. От четвъртък - плавно повишаване на температурата", заяви професорът.

Пловдив гони София по студ, но няма да я стигне

Проф. Рачев не пропусна да се пошегува с традиционното температурно съперничество между двата най-големи български града.

"В Пловдив се опитват пловдивчани да стигнат София, да я преследват и те да стигнат 0 градуса. Няма да успеят - ще си остане топло. В Пловдив, както винаги", коментира той с усмивка.

Според климатолога България продължава да се радва на необичайно високи температури за втората половина на ноември. Не само Балканите, но и голяма част от Южна Европа остават в зоната на по-топло от нормалното време.

"Днес цяла Южна Европа е в жълто и оранжево, с температури над нормалните за сезона. Балканите са доста топли. Отрицателни максимални температури има чак на север, на Скандинавския полуостров", обясни Рачев.

Той отбеляза, че в някои райони на Скандинавия също се наблюдават температури, характерни по-скоро за ранната пролет, отколкото за края на есента.

Декември също готви топла изненада

Макар зимата постепенно да приближава, проф. Рачев не очаква трайно застудяване веднага след краткия студен период в средата на следващата седмица.

"И ние буквално след няколко дни влизаме в декември, когато месечната норма вече е съвсем различна. Тя е много, много по-ниска от ноемврийската. Тоест отново ще имаме малко по-топло време от нормалното за сезона", заяви климатологът.

За любителите на зимните спортове засега новините не са особено снежни. В Пампорово, което се намира на около 1600 метра надморска височина, е възможно при преминаването на студения фронт да се появят съвсем слаби снеговалежи.

"Нищо чудно тук накрая, когато премине фронтът, някоя снежинка случайно да прехвърчи, колкото за цвят да бъде", пошегува се професорът.

Сутрешни мъгли също са възможни, особено при тихо време, но засега няма условия за установяване на трайно антициклонално време.

Фьонът ни прави нервни, Дунав се напълни

Проф. Рачев обърна внимание и на влиянието на топлия южен вятър върху хората, чувствителни към промените във времето.

"Фьонът - този топъл и поривист вятър, действа на всички хора, които са метеотропни, които са чувствителни към измененията на времето, с леко неразположение и една лека тревожност. Но това е от времето. Няма нищо страшно. Ще премине този фьон и ще попаднем отново в топлия сектор", обясни климатологът.

Той коментира и обилните валежи в Европа, които са довели до значително повишаване на нивото на Дунав.

"Много вали. Дунав вчера покачи нивото си с почти половин метър и вече са 3000 кубически метра в секунда, което е изключително. Това е заради многото валежи в поречието на реката", посочи Рачев.

Според него валежите през ноември са се отразили благоприятно и на производството на електроенергия от водноелектрическите централи в България.

"Тази година сме произвели повече от 2 милиарда киловатчаса електроенергия от водноелектрически централи. А този ток практически е без пари, защото всичко това вече съществува. И ние просто имаме повече вода, за да произвеждаме електричество", коментира професорът.