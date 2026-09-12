Започва златен период за 4 зодии
Втората половина на декември носи нови възможности
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Втората половина на декември носи нови възможности
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Астрологичните аспекти създават благоприятна среда за финансов растеж
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Декември ще бъде особено щастлив за тях
Той отчете, че значителният ръст във ваксинирането срещу грип също допринася за по-спокойната картина
Напрежението и трудностите от последните месеци постепенно изчезват
Те ще имат възможност да превърнат седмицата в истински паричен рай
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