Хороскопът за декември. Ракът очаква болка, Стрелецът пред ключово събитие

Овен

Цялостната атмосфера през декември създава условия за преосмисляне на дългогодишни позиции. Ще бъдете помолени да се освободите от бремето на предишни решения, които вече не служат на практическа цел.

Ключови развития ще възникнат в областта на личните ангажименти, изискващи гъвкавост. Не се вкопчвайте упорито в първоначалните си планове, тъй като новите обстоятелства ще се окажат по-благоприятни.

В средата на месеца има голяма вероятност да получите новини, които ще променят баланса на силите във вашия близък кръг. Бъдете готови за неочаквани посещения и важни разговори, чийто резултат ще зададе тона за следващите седмици. Към края на месеца бъдете внимателни при финансовите транзакции, особено тези, свързани с партньори.

Овенът ще преживее период на яснота в любовта и връзките. Откровен разговор ще изясни нещата и ще облекчи дълго тлеещото напрежение. За тези, които са необвързани, срещата с някой нов ще се случи в необичайна обстановка, може би докато работят по бизнес въпрос.

Този човек ще бъде различен от предишните партньори, което първоначално ще ви изненада, но в крайна сметка ще отвори нови измерения на общуването. В съществуващите двойки е възможно да се достигне ново ниво на интимност, като се преодолее съвместно малка, но съществена пречка. Не избягвайте трудни теми за разговор.

Професионалният ви живот ще изисква бърза адаптация. Внедряването на нови правила или технологии ще изисква от вас да бъдете фокусирани и адаптивни. Не се съпротивлявайте на тези промени; те ще ви отворят достъп до допълнителни ресурси.

Проявете инициатива по въпроси, свързани с координацията на екипа; вашият организационен потенциал ще бъде признат. Възможно е да получите неофициално предложение за сътрудничество от някой в ​​друга област. Обмислете го внимателно, без да давате незабавен отговор. До края на месеца ще бъде завършен важен проект, който ще ви донесе емоционално удовлетворение.

Здравословните проблеми ще изискват повишено внимание към ежедневието ви. Умората има тенденция да се натрупва поради неравномерно разпределение на работното натоварване. Изключително важно е да се отдели време за адекватна почивка, в противен случай са възможни сезонни заболявания.

Особено внимание трябва да се обърне на качеството на съня и храненето. Препоръчително е да се въведат кратки почивки за релаксация през деня. Физическата активност трябва да бъде редовна, но умерена, като се предпочитат периодичните упражнения на чист въздух.

Телец

Декември се характеризира със засилено влияние на материалната сфера на живота. Финансовите потоци ще изискват внимателно наблюдение и преразпределение. Ще постъпи изгодна оферта, включваща малки инвестиции, но тя ще изисква задълбочен анализ, а не импулсивно приемане.

Възможни са непредвидени повреди или необходимост от спешно закупуване на оборудване във вашия дом, което ще доведе до корекции в бюджета. Избягвайте да се поддавате на натиск да правите големи спонтанни покупки; по-добре е да ги отложите за по-стабилно време. През последната седмица ще възникне ситуация, която ще потвърди вашата правота в дългогодишен спор.

Личният ви живот ще бъде белязан от стабилност, но това спокойствие ще бъде измамно. Може да ви се струва, че партньорът ви се е отдръпнал прекалено, но в действителност това ще се окаже период на вътрешна работа. Проявите на внимание от ваша страна ще бъдат ценени повече от гръмките декларации.

За необвързаните Телеци този месец ще донесе нови запознанства чрез стари приятели или семейни връзки. Този човек може първоначално да изглежда прекалено сдържан, но това крие дълбока природа. Не бързайте с нещата; позволете на връзката да се развива постепенно. Женените двойки може да се насладят на приятни дейности, свързани с подобряването на дома.

На работното място е време за преглед на напредъка. Ръководството може да инициира одит или преглед на изпълнените задачи. Бъдете готови да покажете постиженията си и да съберете цялата необходима документация. Не се срамувайте; покажете истинските си постижения.

Възможно е да има известен конфликт в екипа относно разпределението на бонусите, но вашата позиция ще бъде правилната и ще бъде подкрепена от мнозинството. Ще трябва да поемете менторска роля за новия служител, което ще се отрази положително на репутацията ви в бъдеще. Не се притеснявайте от тази роля.

Този месец здравето ви е пряко зависимо от психологическото ви благополучие. Може да сте склонни към преяждане, причинено от стрес, или обратно, към загуба на апетит, когато сте нервни. Важно е да поддържате баланс и да избягвате пренатоварване на нервната си система. Препоръчително е да включите в диетата си храни, богати на магнезий и витамини от група В.

Възможни са обостряния на хронични стомашно-чревни заболявания, особено ако не спазвате диетата си. Отделете време за превантивни прегледи; най-добре е да си запишете отложени прегледи при специалист още сега. Релаксиращите процедури, като масаж и спа процедури, могат да бъдат полезни.

Близнаци

Декември ще бъде време на интензивен обмен на информация. Ще трябва да се справяте с големи обеми от данни, да се научите да ги филтрирате и структурирате. Ключово развитие ще бъде получаването на достъп до досега недостъпни знания или източници. Това ще отвори нови пътища за саморазвитие или промяна в кариерата.

Бъдете внимателни, когато разпространявате слухове, тъй като думите ви могат да бъдат погрешно интерпретирани и използвани срещу вас. В средата на месеца има голяма вероятност за кратко, но богато на събития пътуване, което може да доведе до важна среща. Не пренебрегвайте случайните срещи; те биха могли да се окажат животопроменящи.

В любовта нуждата от интелектуална връзка ще излезе на преден план. Самото физическо присъствие на партньора ви няма да е достатъчно; ще копнеете за по-задълбочен диалог. Започнете разговори по теми, които отдавна ви измъчват; това ще ви сближи.

За необвързаните Близнаци романтичният интерес ще възникне там, където има активно обсъждане на споделени интереси – на лекция, в клуб или в онлайн общност. Остроумието и споделените възгледи ще формират основата за взаимен интерес. В установените двойки е възможен съвместен проект – изучаване на нещо ново – което ще внесе свежа енергия във връзката.

Вашата професионална кариера ще изисква комуникационни и преговорни умения. Ще бъдете натоварени със задачата да установявате външни контакти и да действате като представител. Ще се отличите като медиатор между две конфликтни страни.

Ще трябва да работите с документи и да подписвате договори, където точните формулировки са от решаващо значение. Внимателно проверявайте два пъти всичко, което подписвате. През последната седмица може да получите неочаквано предложение за работа от друг град или дори държава. Не го отказвайте веднага; претеглете плюсовете и минусите.

Здравето ви ще бъде пряко свързано с умствената ви активност. Възможни са периоди на свръхстимулация и трудно заспиване поради умствено претоварване. Важно е да си правите почивки и да преминете към дейности, които не изискват интелектуално натоварване.

Обърнете специално внимание на дихателната си система и избягвайте хипотермия. Дългите, спокойни разходки могат да бъдат полезни, тъй като помагат за прочистване на ума. Препоръчително е да ограничите стимулантите, като кафе и енергийни напитки, тъй като те могат да доведат до умора на нервната система. Обърнете внимание на признаците си на умора.

Рак

Емоционалният пейзаж през декември ще се колебае, което ще изисква от вас да изградите силна база за подкрепа. Ключови събития ще се развият в сферата на домашните и семейните дела. Възможни са важни разговори с роднини, които потенциално ще трансформират установените взаимоотношения. Проявете мъдрост и търпение и устоявайте на провокации и моментни оплаквания.

В средата на месеца ще възникне ситуация, която ще ви принуди да преосмислите отношенията си с член на семейството и да свалите розовите си очила. Това ще бъде болезнено, но необходимо за по-нататъшно хармонично развитие. Финансовата стабилност ще зависи от дисциплината; избягвайте спонтанните разходи за декорация на дома.

В романтичните ви отношения ще започне период на дълбока емоционална интимност. Ще почувствате силна нужда от грижа и ще се стремите да я осигурите на партньора си. Това е време за тихи вечери, споделени спомени и правене на планове за бъдещето.

За необвързаните Раци ще се появи възможност да срещнат някого в позната обстановка – може би това е някой, когото познавате от дълго време, но никога не сте обмисляли романтично. Нови чувства ще се развият бавно, но сигурно. За съществуващите двойки е възможна важна стъпка – решение да се преместят да живеят заедно, да направят голяма покупка или дори да имат дете.

На работа ще се чувствате по-комфортно като изпълнител, отколкото като творец. Избягвайте да поемате ненужна отговорност и да управлявате големи проекти. Силата ви се крие във вниманието ви към детайлите и способността ви да довеждате нещата до съвършенство.

Тези качества ще бъдат високо ценени в края на месеца. Възможни са известни търкания с колегите поради различното възприемане на задачите – вие ще сте склонни към перфекционизъм, докато други ще предпочитат бързина. Бъдете гъвкави. Възможно е да получите финансово възнаграждение или малък бонус за усърдна работа, която преди това е останала незабелязана.

Здравословните проблеми ще изискват внимание към храносмилателната система и цялостния тонус на тялото. Възможни са сезонен спад на енергията и апатия. Важно е да се поддържа здравословна диета, включваща сезонни зеленчуци и храни, богати на фибри. Избягвайте тежки, мазни храни, които ще добавят допълнителен стрес.

Емоционалното ви състояние ще окаже пряко влияние върху физическото ви благополучие, така че е изключително важно да имате време за почивка и презареждане. Водни дейности, като плуване, релаксиращи вани и контрастни душове, могат да бъдат полезни. При първите признаци на умора, дайте си почивка.

Лъв

Декември извежда на преден план въпроси, свързани с личния статус и признанието. Ще търсите признание за вашата значимост в професионалния си живот и сред любимите си хора. Ключово събитие ще бъде публично събитие или ситуация, в която можете да покажете талантите си.

Не пропускайте тази възможност; подгответе се старателно. В средата на месеца е възможен дребен конфликт с някого, който търси вашето внимание, но той ще бъде разрешен във ваша полза благодарение на вашето търпение. Финансови печалби могат да дойдат от второстепенна дейност или хоби, което неочаквано ще генерира доходи.

В сферата на любовта и връзките това ще бъде време за романтични жестове и ярки прояви на обич. Ще се стремите да изненадате партньора си и самите да се насладите на процеса. Това е благоприятен период за организиране на съвместни развлекателни дейности и посещение на културни събития.

За необвързаните Лъвове срещата ще се случи в оживена, може би дори помпозна обстановка – на презентация, вернисаж или социално събитие. Партньорът им ще притежава силна енергия и уникален външен вид. За установените двойки е възможна нова вълна на страст и връзката ще бъде изпълнена с игривост и вълнение. Не се страхувайте да поемете инициативата.

Вашата професионална кариера ще изисква демонстриране на лидерски умения. Ще имате възможност да ръководите работна група или временен проект. Успехът ще зависи от способността ви да мотивирате хората, а не от административните ресурси.

Бъдете щедри и споделете постиженията си с екипа си; това ще засили авторитета ви. Бъдете готови идеите ви да бъдат критикувани от консервативни колеги. Защитавайте позицията си уверено, но без да бъдете прекалено агресивни. В края на месеца може да получите благодарност от висшето ръководство.

Здравето ви ще бъде отлично този месец, но съществува риск от надценяване на способностите ви. Избягвайте прекомерно физическо натоварване, особено ако не сте тренирани. Енергията ви ще бъде висока, но тя трябва да бъде насочена конструктивно, в противен случай може да се стигне до контузии поради невнимание.

Обърнете специално внимание на сърдечно-съдовата си система, като избягвате прегряване и резки температурни промени. Препоръчва се активен отдих, но без състезателни елементи. Спортовете, които ви позволяват да демонстрирате уменията си без риск, като например катерене на закрито или танци, са полезни.

Дева

Декември ще бъде време за систематизиране и подреждане. Ще се насладите на процеса на оптимизиране на различни области от живота си, от работното пространство до личния си график. Ключово събитие ще бъде завършването на дългогодишен проект, който е изтощавал енергията ви.

Ще почувствате облекчение и ще можете да преминете към нови задачи. Възможно е да възникнат домакински задължения, като например ремонт на малки уреди, пренареждане на мебели или основно почистване. Това няма да е в тежест; напротив, ще донесе чувство на дълбоко удовлетворение. Финансово месецът е стабилен, без да се очакват неочаквани развития.

Личният ви живот ще изисква практичен подход. Чувствата ще се изразяват не толкова с думи, колкото с конкретни действия и помощ по ежедневните въпроси. Ще можете да оцените надеждността на партньора си при решаването на ежедневни проблеми.

За необвързаните Деви първата среща ще бъде дискретна, но обещаваща. Може би това е колега или някой, с когото редовно се срещате и когото преди сте пренебрегвали. Силните им страни постепенно ще се разкрият. Съществуващите двойки ще изпитат хармония, основана на взаимно уважение и споделени отговорности. Съвместното планиране на бюджета или планирането на почивката ще ви сближи още повече.

Работата ще ви донесе удовлетворение от добре изпълнената монотонна задача. Ще бъдете натоварени с документи, отчети и бази данни, всички от които изискват щателно внимание към детайлите. Ще можете да покажете най-добрите си качества и да поправите грешките на другите.

Не се притеснявайте да посочвате неточности; това ще подобри цялостното качество на резултата. Вашият екип ще се обръща към вас за съвет като към експерт по управление на процеси. Може дори да ви бъде делегирана отговорността да преглеждате работата на другите. Бъдете отговорни, но не бъдете досадни. В края на месеца ще получите предложение за професионално развитие.

Здравето ви като цяло ще бъде добро, но са възможни проблеми, свързани със свръхконтрол и вътрешно напрежение. Трябва да обърнете внимание на нервната си система; възможни са тикове и безсъние, дължащи се на обсесивни мисли.

Препоръчително е да практикувате техники за релаксация, които ви позволяват да „изключите“ мозъка си, като например арт терапия или ръкоделия. Храносмилателната система може да реагира силно на стрес, така че е важно да се поддържа здравословна диета и да се избягва бързото хранене. Правенето на самотни разходки, без да е необходимо да общувате с други хора, също може да бъде полезно.

Везни

Декември ще бъде посветен на партньорствата и намирането на баланс в отношенията с другите. Ще трябва постоянно да се съобразявате не само със собствените си интереси, но и с нуждите на другите. Ключово събитие ще бъде сключването на важно споразумение или договор с дългосрочни последици.

Внимателно прегледайте всички точки и не разчитайте на устни обещания. Към средата на периода е възможен конфликт на интереси с близък приятел, изискващ труден избор. Опитайте се да намерите компромисно решение, което не накърнява самочувствието и на двете страни. Финансите ще изискват справедливо разпределение на споделените ресурси.

В любовната сфера ще дойде време да изпитате силата на връзката си. Ще бъде важно да разберете доколко вашите възгледи за бъдещето съвпадат с тези на партньора ви. Един откровен разговор, макар и труден, ще има пречистващ ефект.

За необвързаните Везни романтичното привличане ще възникне в бизнес обстановка или докато сътрудничат по проект. Първо ще бъдете привлечени от интелекта и чувството за стил на този човек и едва след това от външния му вид. В установените двойки е възможна криза, свързана с ревност или притежателност. Бъдете дипломатични, не настоявайте и дайте на партньора си пространството, от което се нуждае.

Вашата професионална кариера ще включва работа в тандем или като част от малък екип. Успехът ще зависи пряко от способността ви да преговаряте и да правите компромиси. Може да бъдете помолени да арбитрирате спор между колеги и ще се справите блестящо.

Не поемайте лидерска роля; силата ви се крие в способността ви да създавате хармония в екип. Възможни са командировки, свързани с представителни функции. В края на месеца бъдете внимателни, когато подписвате финансови документи; може да се наложи правна консултация.

Вашето благополучие ще зависи пряко от вашата психологическа хармония. Дисбалансът във взаимоотношенията може да доведе до главоболие и проблеми с кръвното налягане. Важно е да намерите време за естетическо удоволствие – посещение на изложби или слушане на музика – което ще бъде по-ефективно от всяко лекарство.

Обърнете внимание на състоянието на бъбреците и пикочната система и избягвайте хипотермия. Препоръчва се поддържане на хидратация, както и пиене на много чиста вода. Партньорските физически дейности, като танци, бадминтон и тенис, са идеални за поддържане на форма.

Скорпион

Декември ще ви потопи в свят на фини въпроси и интуитивни прозрения. Ще бъде важно да прекарате време сами, да размишлявате и да се възстановите. Ключово събитие ще бъде завършването на вътрешен процес, невидим за другите, но важен за вас, който продължава от няколко месеца.

Ще получите яснота и разбиране за бъдещия си път. Месецът може да изглежда непродуктивен на пръв поглед, но вътрешната работа ще бъде огромна. Финансовите въпроси ще изискват предпазливост – възможни са измами или недоразумения с парични преводи, така че внимателно проверете детайлите.

В любовта и връзките ще преобладава фино, почти телепатично разбирателство. Думите ще бъдат излишни; ще можете да усетите партньора си от разстояние. Това е благоприятно време за споделено творчество, медитативни практики или просто тиха релаксация заедно.

За необвързаните Скорпиони може да започне тайно романс, може би връзка от разстояние или връзка, която засега ще трябва да бъде скрита от другите. Чувствата ще бъдат дълбоки, но лишени от показен блясък. За съществуващите двойки са възможни сънища, които ще хвърлят светлина върху скрити аспекти на връзката и ще подсказват правилното решение в спорна ситуация.

Професионалният ви живот ще включва задачи, които изискват уединение и концентрация. Най-добре е да работите далеч от шумен офис, у дома или в отделен офис. Способността ви да усещате скрити тенденции и да предвиждате проблеми ще се окаже безценна.

Ще успеете да предотвратите грешка, която никой не е забелязал. Може да ви бъде възложена работа с архиви, бази данни или творчески проект, където дълбочината е по-важна от бързината. Избягвайте да се забърквате в интриги и клюки; запазете неутралност. В края на месеца тихата ви работа ще бъде призната от ръководството.

Вашето благополучие ще зависи от вашето психоемоционално състояние. Ще бъдете особено чувствителни към настроенията на другите, попивайки негативизма им като гъба. Важно е да ограничите взаимодействията си с токсични хора и да прекарвате повече време сами сред природата.

Обърнете специално внимание на краката и лимфната система. Препоръчват се процедури на водна основа, като плуване, вани с морска сол и измиване. Възможни са алергични реакции или подуване, затова следете диетата и приема на течности. Воденето на дневник за сънища и емоции може да бъде полезно за емоционално освобождаване.

Стрелец

Декември ще засили социалните ви връзки и груповите ви дейности. Ще се интересувате от общуване със съмишленици, участие в групови проекти и обществени инициативи. Ключово събитие ще бъде покана за нова общност или клуб, където ще намерите не само интересно занимание, но и полезни контакти.

Възможно е вашето иновативно решение на проблем да бъде посрещнато с ентусиазъм. Във финансово отношение са възможни неочаквани приходи от съвместно предприятие или успешна продажба на старо оборудване.

Този месец романтичните връзки ще бъдат по-скоро като приятелства, основани на споделени интереси. Ще бъде важно за вас вашият партньор да споделя вашите страсти и възгледи за живота. Посещението на събития, свързани с технологии или благотворителност, заедно ще ви сближи.

За необвързаните Стрелци срещата с тях най-вероятно ще се случи онлайн или на лекция за иновации. Партньорът им ще притежава изключителен ум и оригинално чувство за хумор. В установените двойки може да има период, в който романтичният елемент ще избледнее на заден план, отстъпвайки място на приятелско партньорство, което само ще заздрави съюза.

Вашата професионална област ще изисква от вас да мислите нестандартно. Рутинните задачи ще ви станат скучни и интуитивно ще намирате начини да ги автоматизирате или оптимизирате. Вашите иновативни предложения първоначално може да породят недоверие, но в крайна сметка ще бъдат възприети от целия екип.

Бъдете готови да работите в екип от много различни, евентуално противоречиви хора. Вашата роля е да бъдете едновременно миротворец и генератор на идеи. В края на месеца не се изненадвайте, ако ви помолят да представите своя метод на работа.

Здравето ви ще зависи пряко от състоянието на нервната ви система. Възможни са енергийни колебания, вариращи от изблици на активност до пълно изтощение. Важно е да поддържате цикъл сън-бодърстване, въпреки вътрешните си ритми. Обърнете специално внимание на здравето на кръвоносните съдове на краката си и избягвайте да седите в едно положение за дълги периоди от време.

Препоръчват се контрастни душове за подобряване на кръвообращението. Дейности, които съчетават социално взаимодействие и движение, като например отборни игри и групови колоездачи, са полезни. Избягвайте умственото претоварване, причинено от претоварване с информация.

Козирог

Декември ще бъде посветен на изграждането на солидна основа за дългосрочни цели. Ще бъдете по-загрижени за полагането на основите за бъдещ успех, отколкото за непосредствените резултати. Ключово събитие ще бъде среща с влиятелен човек, който ще оцени вашата надеждност и ще ви предложи сътрудничество.

Не бъдете прекалено подозрителни; това е шанс да промените живота си. Финансовата стабилност ще пристигне и можете да започнете да спестявате за голяма покупка. В ежедневието е възможно да има забавяне в получаването на услуги; бъдете търпеливи.

В личния ви живот ще преобладава сериозен и задълбочен подход. Леките флиртове няма да са ви достатъчни; ще желаете връзки, които издържат проверката на времето и трудностите. В съществуващо партньорство е възможен важен разговор за бъдещето, който ще определи посоката на развитие за години напред.

Необвързаните Козирози ще намерят някой значително по-възрастен или с по-високо социално положение за привлекателен. Техният опит и мъдрост ще внушат уважение и ще станат основа за чувствата им. Не бързайте; позволете на връзката да се развива със собствено темпо. Семейните връзки ще бъдат укрепени чрез съвместно решаване на важни въпроси.

Тази работа ще изисква от вас да демонстрирате професионализъм, дисциплина и отговорност. Ще ви бъде възложена задачата да работите по сложен, дългосрочен проект, където качеството, а не бързината, е от първостепенно значение. Ще имате възможност да покажете най-добрите си бизнес качества, което няма да остане незабелязано от вашите началници.

Не се страхувайте да поемете допълнителна отговорност; можете да се справите с всичко. Вие ще бъдете „силата зад трона“ в екипа си и вашите мнения ще бъдат уважавани, дори и да не заемате официална лидерска позиция. В края на месеца може да получите признание под формата на ценен подарък или бонус.

Здравето ви ще бъде стабилно, но може да имате проблеми с опорно-двигателния апарат – стави, колене и гръбначен стълб. Избягвайте хипотермия и вдигане на тежки предмети. Препоръчително е да обърнете внимание на зъбите и устната си хигиена; превантивно посещение при зъболекар би било навременно.

Емоционалното ви състояние може да е донякъде потиснато поради голямо работно натоварване. Важно е да намерите време за малки радости и хобита, които да ви разсейват от ежедневието. Дейности за укрепване на костите, като плуване и витаминни добавки, могат да бъдат полезни.

Водолей

Декември ще ви отвори нови хоризонти за планиране и разширяване на сферата ви на влияние. Ще се чувствате ограничени в обичайните си рамки и ще копнеете за повече свобода и обхват за вашите дейности. Ключово събитие ще бъде получаването на предложение, свързано с пътуване, обучение или началото на нов мащабен проект. Не се колебайте – това е вашият шанс.

В средата на месеца са възможни дребни разногласия с държавни служители поради липса на формалност. Обърнете голямо внимание на попълването на документи. Финансовите инвестиции в образование или саморазвитие ще се окажат много навременни.

В романтична връзка споделените цели и стремежи ще излязат на преден план. Ще искате да споделите най-смелите си мечти с партньора си и може би да започнете да ги осъществявате. Планирането на пътуване или курс заедно ще ви сближи.

За необвързаните Водолеи срещата с някого може да се случи по време на пътуване – във влак, самолет или на жп гара. Този човек може да е от друг град или държава, с различен културен произход, което прави разговора особено ангажиращ. В съществуващи връзки е възможен период на нежна дистанция, когато партньорът е зает със собствените си дела, но това няма да наруши взаимното разбирателство.

Вашата професионална дейност ще включва комуникация, търсене на нова информация и установяване на контакти от разстояние. Може да ви бъде възложена задачата да преговаряте с чуждестранни партньори или да работите с документация на други езици.

Вашата бърза находчивост и ентусиазъм ще бъдат високо оценени. Може да ви бъде предложена възможността да участвате в конференция или семинар като лектор. Не отказвайте; това ще повиши статуса ви. Не поемайте твърде много ангажименти в края на месеца, в противен случай рискувате да бъдете претоварени от работното натоварване.

Здравето ви като цяло ще бъде добро, но съществува риск от пренатоварване поради прекомерна активност. Може да поемете повече, отколкото можете физически да понесете. Обърнете специално внимание на черния дроб и бедрата си, като избягвате пренатоварване и резки движения.

Препоръчително е да се поддържа ежедневна рутина, въпреки желанието да се прегърне неустойчивото. Дългите разходки са по-полезни от интензивните тренировки. При първите признаци на настинка, дайте си почивка, в противен случай заболяването може да се проточи. Редовното хранене е от съществено значение, въпреки натоварения график.

Риби

Декември ще изисква дълбока трансформация в подхода ви към решаването на проблеми. Ще се сблъскате със ситуации, които ще разкрият същността на явленията и хората. Ключово събитие ще бъде откриването на скрита информация, но нейното разкриване ще ви бъде от полза, независимо колко болезнено е.

Не се вкопчвайте в илюзии; реалността ще надделее. Във финансовата сфера са възможни неочаквани приходи или, обратно, разходи, свързани с разрешаването на дългогодишен проблем. Това ще се възприеме като облекчение. През последната седмица проявете сдържаност и бъдете предпазливи към съмнителни оферти.

Любовта и страстта са особено тясно преплетени този месец. Връзките ще бъдат интензивни и емоционално заредени. Ще почувствате желание да се ангажирате напълно с партньора си и ще бъдете готови да се отдадете напълно на чувствата му.

За необвързаните Риби срещата ще бъде като светкавица - ярка, мигновена и неизбежна. Тя ще се случи в необичайна, може би дори екстремна обстановка. На пръв поглед този съюз ще изглежда фатален. В установените двойки е възможно ново ниво на доверие, тъй като партньорите се отварят един към друг за най-дълбоките си страхове и мисли.

На работа ще се сблъсквате с поверителни данни, доклади и евентуално разследвания. Вашата проницателност и око за детайлите ще бъдат търсени повече от всякога. Ще можете да разкриете скрити недостатъци или измамни схеми, като спечелите уважението на ръководството, но и ще си навлечете критици.

Внимавайте какво казвате. Може да се наложи да работите при строги срокове и повишена отговорност. Не се паникьосвайте; способността ви да се концентрирате в критичен момент ще доведе до брилянтни резултати.

Здравните проблеми ще изискват внимание към имунната система и превенцията на вирусни заболявания. Емоционалният стрес може да направи организма уязвим. Особено внимание трябва да се обърне на гърлото и пикочно-половата система. Препоръчват се детоксикиращи процедури, като вани, сауни и билкови чайове.

Възможни са обостряния на хронични възпалителни процеси. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си; дайте си време да се възстановите напълно след тренировка. Може да е полезно да намалите приема на стимуланти и пикантни храни.

