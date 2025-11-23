Тамара Глоба зарадва 5 зодии! От тази дата започва златен период

Известната руска астроложка Тамара Глоба направи силна прогноза за втората седмица на декември, в която посочи пет зодиакални знака, за които именно от 10 декември започва истински златен период. Според нея важни планетарни влияния ще отключат нови възможности, ще дадат ускорение в делата и ще донесат късмет, който отдавна е бил чакан.

Това е момент, в който решителните ще успеят, упоритите ще получат награда за труда си, а колебаещите се ще бъдат подкрепени от съдбата така, че да направят правилния избор.

Добрата новина е, че златният период няма да бъде кратък, а ще продължи през целия последен месец на годината, като в много случаи ефектите ще се прехвърлят и в началото на 2026 г.

Лъв

За Лъвовете започва време на големи победи. Тамара Глоба подчертава, че огненият знак ще усети прилив на енергия, яснота и самочувствие, които ще му помогнат да си върне контрол над ситуации, които доскоро са изглеждали трудни. Появяват се значими възможности за професионално израстване, а за мнозина – и предложение за нов проект или по-висока позиция. В личния живот се стабилизира атмосферата, а свободните Лъвове имат шанс да срещнат човек, който да се окаже съдбоносен.

Стрелец

Стрелците навлизат в период на чист късмет. Това е време, в което Вселената буквално подкрепя всяка тяхна стъпка. Проекти, които дълго са чакали, се задвижват; парични въпроси получават решение; пътувания и обучения носят успех. Според Глоба именно Стрелец ще бъде сред най-облагодетелстваните знаци този декември. Нови възможности ще идват неочаквано и в точния момент.

Водолей

Водолеите ще усетят облекчение след напрегнат период. Най-сетне се появяват стабилност и шанс да уредят важен въпрос, който дълго ги е тревожил. От 10 декември финансовата ситуация се подобрява, а някои представители на знака могат да получат изненадваща подкрепа, повишение или предложение за партньорство. В отношенията се възвръща хармонията, а общуването става по-леко и искрено.

Телец

Телците влизат в златен период, свързан най-вече с материалната страна на живота. Очакват се финансови постъпления, нови договори, подобряване на работната среда и шансове за допълнителни доходи. Тамара Глоба отбелязва, че Телците трябва да следват интуицията си, защото тя ще бъде точна и ще ги насочва към най-правилните решения. В личния живот се подреждат ситуации, които преди това са били сложни.

Риби

За Рибите началото на златния период е особено благоприятно. Декември носи успокоение, подредба и чувство, че всичко започва да се движи в правилна посока. Рибите имат шанс да се освободят от стара тежест, да започнат нов етап и да привлекат хора, които искрено ги подкрепят. Много представители на знака ще получат помощ, предложение или новина, която ще им даде увереност за бъдещето. Глоба подчертава, че творческите и духовните занимания ще донесат неочакван успех, пише zajenata.bg.

