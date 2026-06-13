6 зодии навлизат в златен период
Този месец носи най-положителната промяна в енергията за цялата година
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Този месец носи най-положителната промяна в енергията за цялата година
Тези знаци ще бъдат големите късметлии
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