Тамара Глоба отсече! Златен период за една зодия

Според прогнозите на Тамара Глоба една зодия навлиза в период, в който мечтите започват да се оформят, а увереността расте. Естествената интуиция на Рибите се изостря и се превръща в надежден компас, докато творческите идеи, които преди това са оставали в ума, най-накрая намират пътя си към реализация.

Тяхната емпатия се трансформира в практичен инструмент за изграждане на стабилни и дълбоки взаимоотношения, което ще им донесе голямо щастие. Хората, родени под знака на Риби, могат да очакват положителни промени в два житейски сегмента след двете години и половина ад, които им даде престоят на Сатурн в техния знак.

Кариера и финанси

Този период е идеален за промени в кариерата. Рибите могат да получат неочаквано, изгодно предложение, да завършат успешен проект или да решат дългогодишен финансов проблем. Важно е да не се срамуват, когато става въпрос за изразяване на амбициите си, защото шефовете и колегите ще бъдат особено отворени за инициативите на тази зодия.

Любовни връзки

Енергията на този период благоприятства честността и интимността. Свободните Риби могат да очакват романтична среща, основана на дълбоки емоции, докато астрологът Тамара Глоба съветва заетите Риби да отделят време за съвместни планове, което допълнително ще укрепи връзката или брака. Това е идеално време и за грижа за себе си: практикуването на медитация или йога и установяването на рутина за почивка носи усещане за обновление и повишава енергията. Здравето ще бъде по-добро, ако избягват крайностите.

Рибите трябва да се доверят на интуицията си и да направят първата, макар и може би малка, крачка към реализирането на идеите, които носят в съзнанието си от дълго време. Струва си да се отбележи всяко прозрение, защото през този период могат да се появят изключителни решения. Отвореността към нови познанства може да доведе до важни сътрудничества или приятелства.

Третата декада на януари предлага шанс на Рибите да преминат от думи към действия. Позитивните събития ще се засилят допълнително от 14 февруари, когато планетата Сатурн ще напусне този знак, където е престояла две години и половина, и ще донесе важни житейски уроци на Рибите, пише zajenata.bg.

