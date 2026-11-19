Жълт код за силен и бурен вятър е обявен за петък, 20 ноември, в седем области на страната. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е за пориви със скорост между 50 и 90 км/ч.

Опасните райони обхващат целите области Русе, Разград, Силистра и Добрич, както и северните части на областите Варна, Шумен и Търговище.

Вятърът ще бъде от запад-северозапад, като през деня постепенно ще отслабва.

До 22 градуса въпреки силния вятър

Времето ще остане сравнително топло за втората половина на ноември. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните ще достигнат 17–22 градуса. В София се очакват около 19 градуса.

На отделни места в низините и котловините сутринта видимостта ще бъде временно намалена.

Облачността постепенно ще се разкъсва от северозапад и ще отстъпва място на слънцето. До обяд обаче на отделни места са възможни слаби превалявания.

В планините-дъжд и сняг

Над планините ще преобладава значителна облачност. В масивите на Западна България се очакват валежи от дъжд, а над 2300 метра – от сняг.

Ще духа умерен и силен запад-северозападен вятър. Температурите ще бъдат около 12 градуса на 1200 метра и около 5 градуса на 2000 метра височина.

По Черноморието облаците постепенно ще намаляват. Максималните температури ще са между 18 и 20 градуса, а вълнението на морето – 2–3 бала.

Уикендът остава топъл, но след него идва студ

През почивните дни времето ще продължи да бъде променливо и ветровито. На отделни места се очакват валежи от дъжд, но без съществени количества.

В събота минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – между 15 и 20 градуса. В неделя се очаква слабо понижение.

По-сериозна промяна ще настъпи в началото на следващата седмица. Със северозападен вятър ще нахлуе студен въздух, който ще доведе до чувствително застудяване.

Особено осезаемо ще бъде то във вторник, 24 ноември, когато дневните температури ще останат под 10 градуса, а нощните ще се доближат до нулата.