Свята и чиста република: Грандиозен паметник на Левски вдигна Търговище
Величествен бронзов монумент възкреси гордостта на българския дух
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Величествен бронзов монумент възкреси гордостта на българския дух
Младите хора трябва да различават истината от лъжата в политиката
Акцент в програмата е коледарската група на читалището
Той посети Търговище, където проведе среща с актива на партията в града и областта
При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие
Предвижда се още от 1 януари 2025 г. услугите, заявени по електронен път, да струват с 10% по-малко
Ударът е бил толкова силен, че части от автомобилите са пръснати по цялото пътно платно
Няма следи от насилие по тялото на починалия
Образувано е досъдебно производство по случая
Ще предложим конкретни решения, които отговарят на нуждите на хората, каза Хамди Илиязов
Мирослав Митев отива на съд за две деяния
Пред деня градусите достигнаха 33,8 на сянка
Турски граждани все повече купуват апартаменти в Кърджали и Търговище
Изборите са ключови. Трябва ни голяма победа с голяма разлика, каза още Борисов
Хората ликуват
Световният лидер Sisecam влага още 30 милиона долара
Арестуван е заподозрян за убийството на 42-годишния мъж край Търговище
В основата на убийството стои лихварска дейност
Какво се случи в Търговище
Задържани са две лица