Малки коледари направиха нещо невероятно

В концертната зала на читалище „Иван Вазов – 1908“ в село Здравец се проведе благотворителен концерт под надслов „Коледни звезди в село Здравец“. За втора поредна година инициативата се организира съвместно от екипите на местното читалище и Сдружение „Прегръдка“ от Варна. Целта е да се подкрепят деца и възрастни хора от уязвими групи и да им се предаде празничният дух чрез внимание и скромни подаръци.

Акцент в програмата бе коледарската група на читалището. Най-младите коледари наричаха за здраве и берекет и изпълниха традиционни коледарски песни от района на Здравец. В концерта се включиха и индивидуалните изпълнители към читалището, както и малките лазарки, които поздравиха присъстващите с песен. Самодейци от Търговище, Лозница и село Давидово също взеха участие.

Празнично настроение донесе и Дядо Коледа, който зарадва децата с подаръци – лакомства, плюшени играчки и дрехи. Те бяха осигурени от настоятелството на читалището, от сдружение „Прегръдка“ и от дарители.

Беше обърнато внимание и на възрастни хора в нужда от селото и околните населени места, като за тях организаторите подготвиха трайни хранителни продукти. Съвместно двете организации предоставиха подаръци и на потребителите на Комплекса за социални услуги „Вижън“ в Търговище.

Програмата продължи с тематична викторина с награди, а най-активните самодейци получиха грамоти и благодарствени писма от екипа на читалището.

Председателите на читалището в Здравец Диян Хараламбиев и на сдружение „Прегръдка“ Димитричка Мирчева отправиха пожелания за здраве, надежда и споделена радост, като увериха, че подкрепата за хората в неравностойно положение ще продължи и през предстоящата 2026 година, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com