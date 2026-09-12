Йотова: Читалищата са гръбнакът на духовността в България
Държавният глава отличи проф. д-р Николай Дойнов с плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на президента на Република България
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Държавният глава отличи проф. д-р Николай Дойнов с плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на президента на Република България
Отличията бяха връчени от областния управител на Бургас Добромир Гюлев
Не министърът, творците създават културата, казва председателят на Съюза на народните читалища
Само той е вдигнал парите за читалищата
Акцент в програмата е коледарската група на читалището
Спектакъл "България - страна на Чудесата" събуди българите в Деня на будителите
Добрата практика на Община Казанлък служи като пример за останалите общини в България
Общината да защити читалищата, каза кандидатът за кмет
Проектите „Аз съм Костандово“ и „За да не ходи водата на кино“ са два от финалистите в осмото издание на инициативата
СОС отказа да намали такса „Битови отпадъци“ за граждани и да освободи читалищата от такса „Смет“ за 2021 г.
Плевенската библиотека бе пълна с деца, каза народният представител Полина Цанкова
И тази година бургаските читалища предвиждат редица инициативи и събития по случай националния празник - 3 март и годишнината от Освобождението на Бъл...
Телефонните измамници взеха на прицел и читалищата. В последния месец мошеници звънят на служителите в духовните средища и искат пари, за да б...
По този случай Деня на книгата младежите от ГЕРБ в Кърджали организират акция по събиране на книги, които ще бъдат дарени на читалища в малки населени...
Спешни ремонти трябва да се направят в читалищата в Сандански и Мелник. Това установи проверка на кмета на общината Кирил Котев, с който бяха депутатъ...
Председателят на 43-то Народно събрание Цецка Цачева се срещна с представители на читалищата в Плевен. Срещата е част от инициативата за открит диалог...
Кметът на Видин Герго Гергов се срещна с ръководителите от читалищата в общината по повод представянето на техните състави на националния събор на нар...
Само месец остава до приключване на основния ремонт на читалищата в община Симитли. На финала е цялостното обновяване на киносалоните, на сцените и в...
Започна мащабен ремонт на читалищата в град Симитли и в село Крупник. 1 246 000 лева е размерът на инвестицията за подобряване материалната база на сг...
Стара Загора. Богата празнична трапеза наредиха във фоайето на общинската сграда 15 народни читалища на територията на общината дни преди Коледа. Сръч...