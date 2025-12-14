„Приказки за четири ръце“ събира класа и виртуозността на младите пианисти
Младите пианисти представят магията на Римски-Корсаков и Чайковски
Младите пианисти представят магията на Римски-Корсаков и Чайковски
Гоце Делчев се разтресе от хитова македонска група
Тя подобрява рекорда на "Бийтълс"
Вече е ясно дали пристигат Джудас Прийст
Британските хеви метъл легенди днес издават новия си студиен албум
В програмата на събитията са включени произведения на Моцарт
На 27-ти април
Групата ще представи най-новия си албум “По трудния път”
Чарли Сием е и модна икона
През март ще има още едно събитие
Българските меломани ще имат рядък шанс
той ще представи Концерт за пиано №24 от Моцарт
Легенди в музиката се завръщат
Ето в кои градве ще се проведе
Групата, която обикаля из Европа отново ще зарадва феновете у нас
В спектакъла има и български танци, казва основателят на световноизвестната група
Представя кулминация на тазгодишното турне на певицата
През 2023 година знаменитият Версайски дворец чества своята 400-годишнина
Събитието ще се проведе на 5 декември
Турнето й стартира именно от София