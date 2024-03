Обявиха съдбата на концерта на мегагрупа в София!

Напрежението в българския хеви метъл кошер и слуховете за евентуално ново гостуване на Judas Priest у нас се потвърждават. Хеви метъл величията идват за концерт в зала "Арена София" на 19 юли 2024 като част от турнето “Invincible Shield" по повод на новия си албум и по покана на Fest Team. Това лято София става част от световното турне на групата, което вече стартира в Обединеното кралство и Ирландия и продължава в Европа и САЩ.

Малко са артистите, които са успели да се издигнат до висотата на Judas Priest по време на тяхната почти 50-годишна кариера. Присъствието им на музикалната сцена остава все така на висота, за което свидетелстват: милионите фенове по света и у нас, последният им албум "Firepower“ от 2018, най-високо класираният в кариерата им, спечелената през 2010 награда "Грами“ за “Най-добро метъл изпълнение", абсолютно заслужената награда от VH1 Rock Honors и въвеждането им в Залата на славата на рокендрола през 2022.



Judas Priest имат блестяща кариера, обхващаща почти пет десетилетия и продължават да демонстрират своето трайно присъствие и влияние в музикалната индустрия. От революционните си албуми като "Sin After Sin“ и "British Steel“ до триумфа на "Firepower“, Judas Priest оставят незаличима следа в жанра. Нещо повече – тяхната отличителна естетика с костюми от кожа и шипове е исторически цяло модно течение, за което отговорен е основно фронтменът и икона на бандата от Бирмингам – Роб Халфорд.

Билетите за концерта на метъл господарите Judas Priest влизат в продажба в петък, 15 март, в мрежата на tickestation.bg.



За феновете на рок и метъл музиката в България, 2024 се очертава като една от най-богатите и разнообразни от много години насам. От концерти на хардкор машини като As I Lay Dying, през такива на актуални банди като Bring Me The Horizon, Five Finger Death Punch, Spiritbox и Тhe Smile, до абсолютно легендарни имена като KoЯn, Megadeth, Bruce Dickinson и Judas Priest.

