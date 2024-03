Емели Санде идва в България

Певицата, композирала първата си песен едва на 8 години, ще направи концерт за първи път у нас на 10 юли в зала 1 на НДК. Тя започва да пее на 15 г., като спечелва конкурса Choice FM.

Емели Санде е композирала за редица звезди - Риана, Алиша Диксьн, Алиша Кийс, Шерил Коул и др. На 26 години подобрява рекорда на "Бийтълс" за най-много поредни седмици в топ 10 на британската класация за албуми и вече има издадени 5 студийни албума. Последният e How Were We to Know от 2023 г.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com