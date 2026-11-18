Бури и силен вятър оставиха десетки населени места в Северна България без ток.

Заради усложнената метеорологична обстановка има прекъсвания на електрозахранването в 48 населени места в 12 общини, съобщават от ЕРМ Запад.

В област Враца са засегнати общините Враца, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Хайредин. Без ток са останали град Враца и селата Веслец, Баница, Върбица, Голямо Пещене, Оходен, Мало Пещене и Мраморен. Прекъсвания има в Крива бара, Бутан и Козлодуй, както и в Борован, Сираково и Добролево.

В община Бяла Слатина проблеми с електрозахранването са регистрирани в девет населени места - Бяла Слатина, Галиче, Габаре, Търнава, Алтимир, Попица, Соколаре, Враняк и Бъркачево. В община Оряхово засегнати са Бърдарски геран, Остров, Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец и Оряхово. Без ток са и Хайредин, Михайлово и Манастирище.

Прекъсвания има и в област Плевен - в Дивчовото, Крушовица и Долни Дъбник. В област Монтана засегнати са Вълчедръм, Черни връх, Септемврийци, Бъзовец, Монтана, Долно Белотинци, Якимово, Дългоделци, Долно Церовене, Замфир и Лом. Проблеми с електрозахранването има и в град Кула.

От ЕРМ Запад предупреждават за прекъсвания в засегнатите райони, като възстановяването на електрозахранването зависи от отстраняването на повредите по мрежата.