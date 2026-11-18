Пожар избухна в ранния следобед на граничния пункт „Златарево“ на границата със Северна Македония. Сигналът за инцидента е подаден в 14:20 часа, съобщиха от Агенция „Митници“.

Огънят е възникнал по време на дейности по разрушаването на стара сграда, определена за премахване. Пожарът вече е овладян.

Няма пострадали хора, а съоръженията на новите трасета не са понесли сериозни щети.

Заради инцидента преминаването през пункта е било временно преустановено. Към момента движението е възстановено за всички видове превозни средства и в двете посоки.