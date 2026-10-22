Пожар в жилище взе жертва. Фатален край след битка за живот

71-годишен мъж почина след тежък пожар в апартамента си в Плевен, въпреки усилията на лекарите да спасят живота му. Огънят избухнал в сряда следобед в жилище на улица „Карлово“, а пристигналите пожарникари открили обитателя в безпомощно състояние. Пострадалият бил откаран първоначално в плевенска болница, след което спешно транспортиран в столичния институт „Пирогов“. Тази сутрин мъжът издъхнал, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Открили го в една от стаите

Сигналът за пожара е получен в 17:27 часа в сряда. Към адреса незабавно били изпратени полицейски служители и два екипа на районната пожарна служба.

Огнеборците успели да локализират пламъците, но при проверката на жилището открили 71-годишния мъж в безпомощно състояние в една от стаите. Той бил транспортиран в болница в Плевен, където лекарите установили, че животът му е в опасност.

Заради тежкото състояние пострадалият бил преместен за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в София. Въпреки оказаната медицинска помощ мъжът починал в 6:30 часа тази сутрин.

Прокуратурата разследва причините

Все още не е установено откъде е тръгнал огънят и какво го е предизвикало. Не е изяснен и окончателният размер на материалните щети по жилището.

За трагичния инцидент е уведомена Районната прокуратура в Плевен. Предстои да бъдат извършени допълнителни огледи на местопроизшествието в светлата част на деня, съобщиха от полицията.

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ през изминалото денонощие в страната са потушени общо 83 пожара. Отчетени са един загинал и един пострадал гражданин.