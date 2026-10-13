Огнен ужас край Варна! Жена загина при пожар в хоспис

Тежка трагедия се разигра тази нощ в хоспис „Топла грижа“ в местността Траката край Варна. Една възрастна жена е загинала, а други две са пострадали при пожар, избухнал около 3 часа през нощта, потвърдиха от полицията.

По първоначална информация оцелелите жени са в тежко състояние и са транспортирани до Клиниката по изгаряния във Варна. Все още не е категорично установено дали трите жени са били настанени в социалното заведение, или са част от неговия персонал.

Първоначалните данни сочат, че вероятно става дума за обитателки на хосписа, но от полицията засега не потвърждават тази информация.

За овладяването на огъня са били мобилизирани пет противопожарни автомобила, включително специализирана вишка. На мястото на инцидента са изпратени и два полицейски екипа.

Причините за възникването на пожара остават неизвестни. Предстои разследващите да установят откъде е тръгнал огънят и при какви обстоятелства се е стигнало до фаталния инцидент.