Кризисен щаб между Столичната община, "Топлофикация София", Столичния общински съвет и висшите училища ще търси изход от тежката ситуация в студентските общежития в столицата. Въпреки проведената в четвъртък среща между институциите кметът Васил Терзиев не се ангажира с конкретен срок за възстановяване на нормалното топлоподаване.

Междувременно при температури от минус 2 градуса студентите продължават да се борят със студа и липсата на елементарни хигиенни условия. Пред БНТ младежите разказаха, че очакват и значително по-високи сметки за електроенергия заради използването на алтернативни средства за отопление и затопляне на вода.

Четири години без нормални условия за живот

За част от обитателите на общежитията проблемът далеч не е от тази есен. Студенти разказват, че още от постъпването си в университета се сблъскват с периодично прекъсване на топлата вода, а понякога от чешмите не тече никаква вода.

"Аз съм четвърти курс в момента. Още от първи курс топла вода има доста рядко. Има часови диапазони, в които въобще няма никаква вода. За мен това не е нормално. През XXI век да нямаме най-елементарните условия от рода на топла вода и отопление. А в доста от другите блокове чувам, че нямат и ток. Моят най-добър нов приятел е каната", разказа студент.

Други младежи пазят жалби до "Топлофикация София" отпреди една-две години, но така и не са получили трайно решение на проблемите си. "Интересното е, че връзката между водата и отоплението тук е обратно пропорционална. Ако има отопление, няма топла вода. Ако има топла вода, просто няма отопление. И така става един кошмар човек да се изкъпе", сподели студентка.

Студентите са бесни след срещата с институциите

Председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков не скри разочарованието си от резултатите от разговорите. По негови данни от 24 ноември близо 90% от общежитията в Студентски град са засегнати от липсата или периодичното прекъсване на парното и топлата вода.

"Не съм много впечатлен от вчерашната среща, която се проведе, защото няма ясни и конкретни ангажименти. Решение за студентската общност няма да има, което е недопустимо. През XXI век да сме без топла вода и нормални хигиенни условия е изключително смешно", заяви Стойков.

"Започват отново политическите разговори и обвиненията за стари ангажименти, които не са изпълнени, но това нас не ни топли. Температурата тази сутрин беше минус 2 градуса. Очаква се събота и неделя да бъде изключително студено и аз бих попитал всички заинтересовани страни как студентската общност да се справи, по какъв начин да се стоплим, как да се изкъпем", допълни той.

Обещания за ремонти, но без конкретен срок за общежитията

Изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров призна, че ситуацията е тежка. Според него единственото трайно решение на проблема е подмяната на топлопреносната мрежа.

"Трябва да се направят изключително големи инвестиции. В средносрочен план имаме идея какво трябва да се случи до следващия отоплителен сезон - да създадем кризисен щаб, за да може в реално време да се вижда какъв е напредъкът по всички аварии и текущи ремонти. Плановите ремонти приключват в следващите две седмици. Много важно е също така да получим необходимата помощ от държавата", заяви Васил Терзиев.

По официални данни на Столичната община над 15 ремонтни екипа на "Топлофикация София" са мобилизирани за отстраняване на авариите. Продължава работата по пет трасета, като възстановяването на топлоподаването по най-голямото от тях - колектора в "Дружба", се очаква в началото на следващата седмица.

Междувременно от "Топлофикация София" обявиха нови планови ремонти между 10 и 21 декември. В Студентски град те ще засегнат Минно-геоложкия университет, хранителния блок и музея. За периода на прекъсването няма да бъде начислявана топлинна енергия за отопление и топла вода.