Скандалът с "Топлофикация" расте. Министър удари по масата

Изключително притеснително е това, което се случва в момента по отношение на осигуряването на качествена топлофикационна услуга, която просто я няма в момента в части на София. От Министерството на енергетиката алармирахме още юли месец, защото нашите проверки показаха изключително притеснителни неща по отношение на подготовката на отоплителния сезон. Това заяви пред NOVA енергийният министър Ива Петрова.

По думите на Петрова липсва адекватна техническа организация. "Има само пет екипа, които трябва да отстраняват аварийни ситуации в цяла София. За много от тези аварийни ситуации аварийното отстраняване на повредата продължава над два месеца, което е абсолютно недопустимо. На 11 ноември колегите от контрола съставиха пореден констативен протокол. Искрено се надявам да се предприемат чисто технически и организационни мерки в дружеството, за да се гарантира отоплителният сезон, но проблемът е структурен", посочи тя.

Енергийният министър коментира, че на база на проверките, се дадени предписания. "Нашите последващи проверки показват, че тези предписания не са изпълнени", посочи Петрова. Тя призова за подобряване на ефективното управление.

"Всеки да си влезе в ролята и да има ангажираност, включително от ръководството на "Топлофикация София", както и от собственика на "Топлофикация София" - Столичната община, за да намерим както непосредственото решение за гарантирането на отоплителния сезон и качеството на услугата, така и по отношение на разрешаването на структурния проблем с "Топлофикация София", призова министър Петрова.

Задълженията на „Топлофикация София“ надхвърлят 1,3 млрд. евро, а дружеството постепенно върви към фалит, който в един момент ще се усети внезапно, коментира в същото време по бТВ членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански.

По думите му фитилът на тази „бомба със закъснител“ отдавна е запален, а решението трябва да бъде търсено съвместно от държавата и Столичната община. Според него трябва да бъде избран ясен механизъм за решаване на проблема – приватизация, публично-частно партньорство или оздравителен план.