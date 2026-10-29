София включва парното заради студа. Важни указания за абонатите

Парното в София започва да се пуска от днес, 29 октомври, като отоплението ще бъде включвано поетапно в различните сгради на столицата. Първи топлина ще получат училищата и детските градини, след което ще започне подаването към жилищните блокове и административните сгради.

Решението на „Топлофикация София“ е свързано с очакваното застудяване през следващите седем дни, когато средноденонощните температури ще бъдат по-ниски от обичайните за сезона. От дружеството дадоха и конкретни указания какво трябва да направят домакинствата, за да посрещнат безпроблемно началото на отоплителния сезон.

Отворете радиаторите докрай

Най-важната стъпка за живеещите в топлофицирани сгради е да отворят максимално регулиращите вентили на всички радиатори в жилището. Това ще улесни нормалното запълване и циркулацията на водата в отоплителната система и ще намали вероятността от необходимост от допълнително обезвъздушаване.

Препоръката важи и за помещенията, които обикновено не се отопляват постоянно. След като системата заработи нормално, домакинствата могат да регулират температурата според предпочитанията си с помощта на термостатичните вентили.

От „Топлофикация София“ напомнят, че всички ремонти по вътрешните отоплителни инсталации трябва да бъдат приключени преди включването на парното. Ако водата в системата на сградата е била източена заради ремонт, инсталацията трябва отново да бъде запълнена.

Проверете уредите за отчитане

Втората важна задача е да се проверят електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. Те трябва да имат работещи дисплеи, които показват информация за отчитането на отоплението.

Ако дисплеят е угаснал, нечетлив или не показва никакви данни, абонатите трябва да се обърнат към фирмата за топлинно счетоводство, която обслужва сградата. Навременната проверка позволява евентуалният проблем да бъде установен още в началото на сезона.

Важно е и представителите на етажната собственост да се уверят, че вътрешната инсталация е готова за работа. От дружеството изрично уточняват, че отоплението няма да бъде включено в сгради с незапълнена система.

Може да поискате парното да бъде пуснато по-късно

Живеещите в сгради, които предпочитат да отложат включването на отоплението, също имат такава възможност. За целта обаче е необходимо решение на общото събрание на етажната собственост, а не само желание на отделен собственик.

След вземането на решението трябва да бъде подадено официално заявление в клиентски център на „Топлофикация София“. Към документа задължително се прилага протокол от проведеното общо събрание, удостоверяващ волята на живеещите в сградата.

По този начин етажната собственост може да съобрази началото на отоплителния сезон със своите предпочитания. Образците на необходимите документи са публикувани в официалния сайт на дружеството.

Кога ще загреят всички радиатори

Пускането на парното няма да стане едновременно във всички райони на София. Процесът е поетапен, като след учебните и детските заведения ще се премине към жилищните и административните сгради.

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски съобщи, че се очаква до понеделник повечето сгради в столицата вече да имат отопление.

За допълнителна информация, въпроси относно началото на отоплителния сезон или проблеми с топлоподаването гражданите могат да се обръщат към „Топлофикация София“ на телефон 0700 11 111. Информация и съдействие се предоставят и чрез дигиталните канали за обслужване на клиентите на дружеството.