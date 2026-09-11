Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони
Компенсациите ще се активират след посещение от техник за установяване и отстраняване на повреда
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Компенсациите ще се активират след посещение от техник за установяване и отстраняване на повреда
Има дефект в европейската енергийна политика, категорични са експертите
Техниците свалили електромера, а абонатите на „Топлофикация” останали на студено
Засега е само за ВИП абонати
Според доклада, през второто тримесечие компанията е отчела загуба от 127 млн. долара
Ще има възможност за публикации в емисии, които са видими само за абонати
Сега се налага 24% от изравнителните сметки да бъдат преизчислени
Това става със задна дата
Общите приходи се увеличават с 9,2% до 486,2 млн. евро
Битовите абонати на ел. енергия не са длъжни да излязат на свободния пазар. Това съобщиха от КЕВР на своя пресконференция. Трите ЕРП-та са внесли пред...
Какви законодателни промени е възможно да бъдат направени за по-ефективна защита на потребителите, които са клиенти на топлофикационните дружества. То...
10 хиляди абонати на ЧЕЗ вчера са имали проблеми с тока. Днес вече почти навсякъде елекричеството е възстановено, съобщи Нова телевизия, позовавайки с...
ТЕЦ-Сливен изненада приятно своите абонати. За месец април Топлофикация калкулира половин месечна такса вместо цяла. Така решихме и го изпълняваме в м...
Банско. ЧЕЗ започва реконструкция на част от мрежата си в община Банско. Целта на тези дейности е присъединяване на нови клиенти в региона. Във връзка...