Страшна прогноза за сметките в София. Парното поскъпва с близо една трета

Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% още от 1 януари 2027 г. вместо от обичайната дата за промяна на цените - 1 юли. За тревожния сценарий предупреди бившият заместник-председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Еленко Божков в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.

Причината е поисканото от „Булгаргаз“ увеличение на природния газ с 34% от ноември, съчетано със скъпите въглеродни емисии. Според експерта поскъпването на топлинната енергия в столицата може да достигне 29%, ако регулаторът реши да преразгледа цените.

Газът поскъпва, парното го следва

„Булгаргаз“ поиска цената на природния газ да се увеличи от 44,09 на 59,08 евро за мегаватчас от 1 ноември. Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР и все още не е окончателно одобрено.

Според Божков природният газ формира над 50% от цената на топлинната енергия, а при „Топлофикация София“ делът му достига приблизително 70%. Това прави столичното дружество особено чувствително към поскъпването на синьото гориво.

Допълнителен натиск оказват въглеродните емисии, които представляват около 20% от себестойността. КЕВР е използвала прогнозна цена от 75 евро, докато според експерта пазарната стойност вече е около 82 евро.

Няма резерви

Изчисленията на бившия енергиен регулатор показват възможно увеличение на парното и топлата вода в София с около 29%. Той допуска поскъпването да бъде ограничено до 20%, но изрази съмнение, че това ще се случи. „При такова увеличение на природния газ това е твърде възможно, защото няма резерви“, предупреди Божков.

Той подчерта, че новите цени могат да бъдат въведени още от началото на годината, ако КЕВР предприеме извънредно преразглеждане. Засега обаче няма решение за подобна промяна.

Ще поскъпне ли и токът

Божков предупреди, че скъпият природен газ оказва натиск и върху цените на електроенергията в Европа.

Според него домакинствата в България могат да бъдат защитени чрез използването на по-евтин ток от АЕЦ и държавните водноелектрически централи. Това обаче ограничава средствата, които производителите могат да инвестират в модернизация.

По-пряко изложени на пазарните колебания остават предприятията, училищата, болниците и търговските обекти.