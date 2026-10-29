Рожден ден днес има Касиел Ноа Ашер

Рожден ден днес празнува актрисата, режисьорка и сценаристка Касиел Ноа Ашер, дъщеря на режисьора Красимир Спасов и актрисата Рут Рафаилова.

Родена като Десислава Красимирова Спасова на 29 октомври 1971 г. в София, През 1993 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Крикор Азарян и доц. Тодор Колев, а по-късно специализира и театрална режисура. Става известна още по време на студентските си години и с ранните си роли, сред които в емблематичния спектакъл „Дон Жуан в ада“ на Иван Станев.

През 1998 г. приема сценичното си име Касиел Ноа Ашер. След завръщането си от Израел, където ражда сина си Зуи Хашмонай, тя се насочва интензивно към авторски и независими театрални и филмови проекти.

През годините е режисьор и участник в редица забележителни сценични продукции. Носителка е на редица отличия, сред които наградите „Икар“ и признания от международни фестивали. Известна е и с ролите си в киното, както и с авторските си текстове за български списания и публицистични издания.

Днес празнуват още:

Ангел Петричев, изпълнителен директор на "Лудогорец"

Доц. д-р Борислав Великов, политик, бивш депутат

Григор Паликаров, диригент, композитор и пианист

Димитър Томов, писател

Д-р Юлия Костадинова, началник отделение по Нервни болести в УМБАЛ „Пълмед“