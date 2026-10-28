Експерт с ключова прогноза за парното и топлата вода

В случая с "Булгаргаз" имаме две неизвестни - каква нова цена ще предложи "Булгаргаз" до края на месеца и каква ще утвърди КЕВР. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев по отношение на цената на природния газ. Георгиев прогнозира, че няма да има промяна в цената на парното и топлата вода през следващите месеци.

"Според мен сега ще имаме по-ниско искане, още по-ниско даване, но тук вече какви ще бъдат процентите не можем да кажем към момента", посочи Георгиев.

"Доколкото ми е известно, няма в Европа, включително и в България, такова хранилище, което да обезпечи една страна за някакъв сериозен период", каза още той. На въпрос на колко процента е пълно хранилището ни в момента, той отговори: "Мисля, че на около 80%, което е нормално. Преди две седмици беше на 70 и нещо, предполагам, че вече е на 80. Така или иначе, разликата е малка".

"Топлофикациите нищо не могат да направят в случая, защото тяхната цена е определена от КЕВР за едногодишен период. В техните цени като сметка е заложена някаква прогнозна среднопретеглена цена на газа за целия период", посочи Георгиев.

По думите му това е първото голямо увеличение, което е от 1 ноември до края на ноември. Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества заяви, че може да има второ искане за увеличение за декември.

"В същото време към днешна дата прогнозите за цената на природния газ на борсите след Нова година, неизвестно защо, падат. Като се вземе целият този тренд, може да се окаже, че цената за целия период е близка до тази, която е прогнозирала КЕВР", посочи той.