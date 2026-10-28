Капитан алармира за Черно море. Кой стои зад атаката?

Черно море рискува да се превърне в мъртва зона за корабоплаването, а застраховките на плавателните съдове да поскъпнат до непосилни нива. За това предупреди пред БНР кап. Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция, след поредната атака с дронове срещу кораби в региона.

Той определи удара като подигравка с черноморските държави и изрази възмущение, че мишена е станал търговски кораб на страна, която не участва във войната между Русия и Украйна.

„Добрата новина е, че екипажът на контейнеровоза е спасен. Лошата е, че е ударен кораб на трета страна, която няма участие във войната“, коментира кап. Георгиев. По думите му става въпрос за непремерен удар, застрашаващ живота на мирни хора.

Кой стои зад атаката?

Капитанът заяви, че според него няма съмнение, че дроновете са руски, и призова руската посланичка Елеонора Митрофанова или нейните ръководители да дадат обяснение защо е атакуван кораб на държава, която няма отношение към военните действия.

Георгиев припомни и Римската конвенция от 1988 г., която урежда борбата срещу незаконните действия, насочени срещу безопасността на морското корабоплаване. Според него нападенията срещу търговски кораби трябва да бъдат третирани като терористични актове.

Той посочи, че доколкото му е известно, подобна разпоредба не е залегнала изрично в българското законодателство.

Какъв товар е превозвал корабът?

По думите на кап. Георгиев повечето подобни контейнеровози, известни като фидери, превозват товари от Китай през международни контейнерни линии.

Той обясни, че корабът е идвал от Израел и вероятно е превозвал значителна част от товара за румънското пристанище Констанца. Оттам стоките се разпределят към Румъния и други дунавски държави, сред които Словакия, Унгария и Австрия.

Съдържанието на контейнерите може да е било най-разнообразно – от детски играчки и текстил до химически вещества и фойерверки за предстоящите празници, допусна капитанът.

Според него продължаването на подобни атаки може да има тежки последици за морския транспорт. Рязкото поскъпване на застраховките би направило плаването в Черно море икономически неизгодно за част от корабните компании.