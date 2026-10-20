НАТО с ключово решение за Черно море

НАТО възнамерява да засили значително наблюдението и разузнавателните си способности в региона на Черно море след поредицата от последни инциденти и атаки срещу търговски кораби в близост до бреговете на България и Румъния.

За решението съобщи говорителката на Алианса Алисън Харт, цитирана от "Фокус".

"Днес посланиците на НАТО се срещнаха днес в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят въпроси, свързани със сигурността в Черно море“, написа Харт в Х.

Тя отбеляза още, че НАТО вече е увеличил присъствието си на източния фланг, включително с оборудване за борба с дронове.

"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика“, подчерта говорителката.

Харт не уточни какви допълнителни ресурси ще бъдат изпратени или кога ще бъдат разположени. Съобщението обаче означава ново укрепване на способностите на НАТО за наблюдение и защита в Черно море след неотдавнашните нападения с дронове срещу търговски кораби край Румъния и България.