Потъващият кораб край Калиакра ударен от два морски дрона. Нови подробности

Черно море става все по-опасно за търговското корабоплаване. Два морски дрона са поразили поредния товарен кораб край българския бряг. Плаващият под сомалийски флаг BETUL 8 е бил атакуван в района на нос Калиакра, след което се е преобърнал и е започнал да потъва. Всичките 12 души от екипажа са спасени при мащабна операция с участието на български, румънски и турски военни кораби и български военни хеликоптери.

Информацията за атаката беше разпространена от специализирания морски портал Maritime.bg. Сайтът публикува и снимка на един от морските дронове, предоставена му от членове на екипажа. По данни на изданието два безпилотни плавателни съда са ударили товарния кораб.

Официалните власти засега не са потвърдили причината за потъването. Международната агенция Асошиейтед прес също съобщи за инцидента, като отбеляза, че към момента няма официално заключение дали става дума за атака с дронове.

Драматична спасителна операция край Калиакра

Сигналът за бедствието е получен в 9:15 часа в Морския спасителен координационен център във Варна. Екипажът на BETUL 8 съобщил, че корабът потъва в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра.

Районът незабавно е превърнат в спасителна зона. Към бедстващия плавателен съд са насочени четири военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море - два български, един румънски и един турски.

В операцията се включват и Военновъздушните сили. Два хеликоптера "Кугър" и самолет Су-25 извършват въздушно наблюдение и разузнаване. Спасителните действия са координирани от Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Дванадесетте моряци са евакуирани и транспортирани до сушата с двата военни хеликоптера от авиобаза Крумово. Осем от тях са турски граждани, а четирима - азербайджанци. По първоначална информация всички са в добро общо състояние. Моряците са премръзнали, но няма тежко пострадали. Капитанът е получил лека рана на главата.

BETUL 8 е плавал от румънския град Тулча към Египет. Корабът е със сомалийски флаг и е превозвал насипна пшеница. Особено внимание привлече фактът, че плавателният съд се е движел извън териториалните води на България и Румъния. Запитан от Maritime.bg защо е избран този маршрут, капитанът е отказал коментар.

Трябва да се направи важното уточнение, че мястото на инцидента е в изключителната икономическа зона на България, а не в териториалните води. Това са различни морски пространства с различен правен режим.

Черно море се превръща в зона на лов за търговски кораби

Атаката срещу BETUL 8 не е изолиран случай. От началото на октомври търговски плавателни съдове са подложени на серия от нападения с въздушни и морски дронове в западната част на Черно море.

Поредицата започва на 5 октомври с атаката срещу товарния кораб Royad Mammadov. Двама моряци загиват, а други 11 са спасени. Само ден по-късно следват нападенията срещу Alfa Watan и Able. Първият кораб потъва, като десет души от екипажа са обявени за изчезнали. Екипажът на Able е спасен.

На 13 октомври е атакуван HS Dignity. Според представената пред ООН информация 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени. В същия ден е поразен и Chelsea 3, чиито 15 души екипаж са евакуирани.

На 14 октомври под удар попада танкерът Yara J в териториалните води на Румъния. На следващия ден е атакуван Wine Trader. Седем моряци са обявени за изчезнали, а петима са спасени.

На 23 октомври е поразен и корабът Khoryv. При нападението загива един моряк, трима са в неизвестност, а девет са спасени.

На 28 октомври идва ред на контейнеровоза Contship Jet, ударен край нос Калиакра. Всичките 18 души от екипажа са спасени.

Тези данни са включени в писмо на Украйна до генералния секретар на ООН от 2 ноември. Документът предупреждава за ескалация на нападенията срещу търговското корабоплаване и опасността за живота на моряците. Посочените обстоятелства и последици подлежат на допълнителна проверка.

Четири кораба са атакувани край Румъния само за два дни

Особено тревожен е фактът, че нападенията не спират, а се разширяват към румънските териториални води.

На 13 ноември е поразен товарният кораб Larissa 1, плаващ под флага на Палау. Плавателният съд се е намирал близо до румънския бряг и е пътувал към пристанището Сулина, откъдето маршрутът му е бил насочен към Украйна. При удара е повреден товарен кран, но няма пострадали моряци.

Само ден по-късно са атакувани още три търговски кораба край входа на канала Сулина, който свързва Дунав с Черно море.

Сред поразените са гръцкият танкер Evia Petrol V, товарният кораб Marsol и танкерът Ali Najafov. На борда на плавателните съдове избухват пожари, но екипажите успяват сами да ги овладеят. По информация на румънските власти няма загинали и ранени.

Румънският премиер Лука Никулеску определи случилото се като неприемливо и заяви, че атаките са отражение на влошаващата се обстановка за сигурност заради войната на Русия срещу Украйна.

Румънските военновъздушни сили са вдигали изтребители два пъти заради тревогите около дроновете. Букурещ настоява за по-тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО и за допълнителни възможности за наблюдение и противодействие на безпилотните апарати.

Кой стои зад атаките?

Големият въпрос остава кой изпраща дроновете срещу търговските кораби. Нападенията се случват на фона на ожесточената война между Русия и Украйна, която все по-осезаемо се пренася и върху морските маршрути.

Украйна обвинява Русия в системни нападения срещу гражданското корабоплаване и инфраструктурата в Черно море. Москва отрича да атакува съседни държави с дронове. Румънските власти също не са посочили категорично извършителите на последните нападения.

В писмото си до ООН Киев предупреждава, че атаките застрашават не само украинския износ, но и корабоплаването на всички черноморски държави. Подобни удари могат да доведат до прекъсване на търговски вериги, поскъпване на застраховките и повишаване на транспортните разходи.

Залогът е огромен. Черно море е един от основните маршрути за износ на зърно, петролни продукти и други суровини. Пристанищата по западното му крайбрежие са ключови за търговията на България, Румъния, Украйна и останалите държави в региона.