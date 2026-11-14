Дрон порази кораб в Черно море, Румъния вдигна изтребители F-16

Търговски кораб беше поразен от безпилотен летателен апарат в териториалните води на Румъния в Черно море. При атаката е повреден един от товарните кранове на плавателния съд, но няма пострадали сред екипажа. Инцидентът е станал вечерта на 13 ноември около 21:40 часа, съобщиха официално румънските власти.

Цел на удара е бил корабът за генерални товари LARISSA 1, плаващ под флага на Палау. Това е вторият потвърден случай на поразен търговски плавателен съд в териториалните води на Румъния.

След атаката корабът е останал на котва в румънски води. Според информация на Maritime.bg плавателният съд е построен през 1999 г. и има дедуейт от 17 064 тона. Собствеността и управлението му са свързани с компании от Турция.

LARISSA 1 е пристигнал в района преди около седмица след плаване от Бизерта, Тунис. Планираният му маршрут е преминавал през рейда край Сулина към Украйна. Последните данни за местоположението му от 14 ноември в 12:30 часа го поставят на около 7,4 морски мили (13,8 км) от Сфънту Георге.

Вдигнаха F-16 заради въздушна цел

Междувременно в събота сутринта румънската система за радарно наблюдение е засякла въздушна цел в района на Змийския остров в Черно море. В отговор два изтребителя F-16 от румънските военновъздушни сили са излетели от 86-а въздушна база във Фетешти.

Самолетите са били в бойна готовност. Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети действия за предупреждаване на населението в източната част на окръг Тулча.

Първото съобщение чрез системата RO-Alert е изпратено в 04:45 часа до жителите на района. В 05:39 часа е последвало второ предупреждение, този път за северната част на окръга. Въздушната тревога е отменена в 05:52 часа.

Румъния засилва наблюдението в Черно море

По-рано министърът на националната отбрана на Румъния Щефан-Раду Опреа посети Констанца. Той заяви, че взаимодействието между Военноморските сили, Министерството на вътрешните работи и Бреговата охрана функционира успешно.

По думите му сигурността на корабоплаването в Черно море е изправена пред променена обстановка. Румънските Военноморски сили и Граничната полиция провеждат редовни съвместни патрули в изключителната икономическа зона на страната.

Двата инцидента поставят нови въпроси за сигурността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море, където рискът от атаки с безпилотни апарати продължава да бъде сериозно предизвикателство.