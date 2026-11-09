ЕС дава 50 млн. евро за сигурността в Черно море

Европейският съюз ще отпусне 50 милиона евро за изграждането на Центъра за морска сигурност в Черно море, съвместна инициатива на България и Румъния. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението си в Букурещ, където разговаря с румънския президент Никушор Дан.

След срещата в президентския дворец „Котрочени“ Фон дер Лайен увери, че споразумението между София и Букурещ ще съдържа конкретни срокове, за да се ускори реализацията на проекта. Тя поздрави България, Румъния и Турция за сътрудничеството им в областта на сигурността в Черно море.

„Румъния е на предната линия на европейската сигурност и помага за защитата на небето, границите и Черно море. Тя е жизненоважен партньор за държавите членки на ЕС и НАТО“, заяви председателят на ЕК.

По думите ѝ рисковете за региона са нараснали значително, особено през последните седмици, когато атаки с дронове срещу търговски кораби са довели до смъртта на невинни моряци. Фон дер Лайен изрази солидарност с Румъния и подчерта, че Европа ще даде единен отговор на заплахите.

Тя настоя свободата на корабоплаването в Черно море да бъде възстановена, като подчерта стратегическото значение на региона за европейската търговия и световната продоволствена сигурност. Според нея морският маршрут е от ключово значение за доставките на храни към милиони хора, особено в Африка.

Фон дер Лайен подкрепи и призива за примирие в Черно море, както и мирните преговори за Украйна, които трябва да се проведат в Абу Даби.

Освен средствата за морския център Румъния ще получи 10 милиона евро за операции по търсене и спасяване и над 16 милиона евро по европейския финансов инструмент SAFE. Председателят на ЕК насърчи Букурещ да се възползва и от новата покана по програмата, чрез която на държавите членки се предоставят над 21 милиарда евро за укрепване на отбранителните способности.

Сред приоритетите са инвестиции в дронове и системи за противодействие на безпилотни апарати, защита на пристанищата и критичната инфраструктура.

Румънският президент Никушор Дан също постави акцент върху необходимостта от бързо изграждане на центъра, чиято идея датира отпреди няколко години. Според него инициативата трябва да премине към конкретна реализация с подкрепата на Европейския съюз.

Дан подчерта, че Черно море е стратегически възел за световната търговия, енергийната сигурност и бъдещото възстановяване на Украйна. По думите му без сигурен регион не може да има нито устойчив мир, нито ефективно възстановяване на страната.

Той определи зачестилите инциденти в Черно море, кибератаките и кампаниите за дезинформация като част от хибридната война, чрез която Русия се опитва да разшири конфликта в Украйна и да въвлече европейски държави.

Румънският държавен глава съобщи още, че Букурещ вече е включил в плановете си по SAFE оборудване за защита на черноморското крайбрежие. Той изрази солидарност с Украйна и подкрепа за европейската интеграция на Киев и Кишинев.

След срещата с президента Фон дер Лайен разговаря и с румънския премиер Лука Никулеску.