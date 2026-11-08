Гала призна за Вежди Рашидов

Кончината на големия български скулптор Вежди Рашидов разтърси екипа на „На кафе“. Водещата Гала и журналистката Кристина Патрашкова посветиха емоционални думи на покойния творец, като си припомниха не само таланта му, но и човека зад известно име. Преживяването се оказа толкова силно, че Патрашкова не успя да довърши изказването си, а гласът ѝ затрепери.

Водещата разказа за дългогодишното им приятелство и за честите му гостувания: „Вежди беше огромен човек, мога да кажа, с всичките му тъмни и светли страни. Голяма част от хората може би ще виждат тъмните. Аз не искам да е така, защото познавам другия Вежди“, сподели Гала. „Знам колко ярък човек беше. Знам как говореше, знам как се забавляваше, знам какъв творец беше.“

Водещата разкри, че скулпторът често ѝ е писал след предаванията – ту за да я поздравява за доброто настроение, ту за да отправя откровени критики, защото не обичал да започва деня си с лоши новини. Тя припомни и тежката му битка с рака, след която той продължил да твори, водѐн от голямата си отдаденост: „Много обичаше България и говореше с много любов за българите и България“, подчерта Гала.

След като овладя емоциите си, Патрашкова също сподели личните си впечатления за колоритния му характер: „Беше един от най-колоритните хора, които съм познавала. Творец наистина със световна слава и човек, който страшно много обичаше живота и обичаше и хората. Беше готов да помогне на всеки.“

По думите ѝ той бил изключително прям, но зад острия му език винаги се криело голямо сърце. Емоционалното сбогуване завърши с думите на Гала към творчеството и следата, която той оставя: „Поклон пред всичко, което е направил и ни е дал като наследство.“