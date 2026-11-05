Шер отвърна на Майкъл Дъглас за "Оскар"-а

Шер няма никакви лоши чувства към Майкъл Дъглас, след като той заяви в телевизионно предаване, че колежката му Глен Клоус е заслужавала „Оскар“ за най-добра актриса през 1988 г. - награда, спечелена именно от Шер за ролята ѝ в „Лунатици“ (Moonstruck).

„Шер обожава Майкъл Дъглас“, сподели представител на звездата пред Page Six малко след излъчването на епизода.

Скандалът в шоуто на Греъм Нортън

По време на гостуването си в британското предаване The Graham Norton Show, където седна до самата Глен Клоус, Киеран Кълкин и Наоми Аки, 82-годишният Дъглас повдигна темата за филмовите отличия.

Разговорът се насочи към дългата поредица от академични разочарования за 79-годишната Клоус, която има осем номинации за „Оскар“ без нито една спечелена състезателна статуетка. Когато стана дума за трилъра „Фатално привличане“ (1987 г.), Дъглас категорично заяви: „Тя трябваше да спечели „Оскар“ за този филм. Това беше една от най-великите роли на всички времена“.

Водещият Греъм Нортън се включи с хумор към триумфа на Шер: „Е, да, но Шер все пак сложи малко сива боя в косата си за ролята, така че е разбираемо“.

Оспорваната надпревара през 1988 г.

Церемонията през 1988 г. остава една от най-драматичните в историята на Американската филмова академия. Тогава Шер грабна престижното отличие за образа на бруклинската вдовица Лорета Касторини в „Лунатици“, където си партнира с Никълъс Кейдж. Тя изпревари силна конкуренция в лицето на Глен Клоус, Мерил Стрийп („Железни плевели“), Холи Хънтър („Новинарски екип“) и Сали Къркланд.

Въпреки шестте си номинации за „Оскар“ (включително за най-добър филм и режисура), „Фатално привличане“ не взе нито една награда. На същата церемония обаче самият Майкъл Дъглас триумфира със статуетката за най-добра мъжка роля за превъплъщението си в Гордън Геко в „Уолстрийт“.