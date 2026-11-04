Майкъл Дъглас оспори „Оскар“-а на Шер 38 години по-късно. Певицата му отговори

Почти четири десетилетия след една от най-оспорваните надпревари за „Оскар“ Майкъл Дъглас реши да върне лентата назад и да поправи, поне на думи, една стара несправедливост. Според него Глен Клоуз е заслужавала отличието за най-добра актриса през 1988 г. за незабравимото си изпълнение във „Фатално привличане“, но статуетката тогава отива при Шер за романтичната комедия „Лунатици“.

82-годишният актьор направи признанието в британското телевизионно шоу на Греъм Нортън на 30 октомври, където гостува заедно със своята някогашна екранна партньорка.

Разговорът започна с предстоящото връчване на почетен „Оскар“ на Глен Клоуз. 79-годишната актриса има осем номинации за престижната награда, но никога не е печелила в състезателна категория.

Самата тя прие темата с чувство за хумор и предположи, че Академията най-сетне е решила да я отличи, защото членовете ѝ вероятно вече не искат да изпитват угризения.

Тогава Дъглас се намеси: „Тя трябваше да спечели за „Фатално привличане“, заяви той и припомни, че това е била четвъртата ѝ номинация. Но през онази година победителката била Шер.

Когато водещият уточни, че певицата е наградена за „Лунатици“, Дъглас не скри отношението си.

„Знам. Всички ние казахме същото“, отвърна той, предизвиквайки смях сред останалите гости и публиката.

След това определи играта на Клоуз във „Фатално привличане“ като едно от най-великите актьорски изпълнения на всички времена. Актрисата побърза шеговито да го укроти: „Майкъл, бъди мил!“.

Една роля, която Холивуд едва не отказва на Глен Клоуз

„Фатално привличане“ излиза през 1987 г. и бързо се превръща в един от най-обсъжданите психологически трилъри на десетилетието.

Майкъл Дъглас играе адвоката Дан Галахър, който започва извънбрачна връзка със своята колежка Алекс Форест, изиграна от Глен Клоуз. Краткото увлечение постепенно прераства в опасна обсебеност и поставя под заплаха семейството и живота му.

Филмът на режисьора Ейдриън Лайн получава шест номинации за „Оскар“, включително за най-добър филм, режисура и главна женска роля, но не печели нито една статуетка.

Дъглас разкри и любопитна история от кастинга. Оказва се, че първоначално създателите на филма изобщо не смятали Глен Клоуз за подходяща за ролята на Алекс.

По онова време тя вече имала три номинации за „Оскар“, но екипът продължавал да се съмнява дали би могла да изиграе толкова мрачна и обсебваща героиня.

Агентът ѝ обаче настоял актрисата да се яви на прослушване. И тя успяла да ги изуми.

Дъглас си спомня как след пробните снимки всички били принудени да признаят колко погрешно са я преценили. Актрисата демонстрирала пълен контрол над образа и буквално оставила екипа без думи.

Шер, Никълъс Кейдж и една незабравима оскарова вечер

На 11 април 1988 г. за отличието за най-добра актриса се състезават пет изключителни изпълнителки.

Освен Глен Клоуз и Шер сред номинираните са Мерил Стрийп за „Ironweed“, Холи Хънтър за „Телевизионни новини“ и Сали Къркланд за „Анна“.

Победата печели Шер с ролята на Лорета Касторини в „Лунатици“ – романтичната комедия на Норман Джуисън, в която си партнира с младия Никълъс Кейдж. Героинята ѝ е вдовица от Бруклин, която се подготвя за втори брак, но неочаквано се влюбва в по-малкия брат на годеника си.

Филмът се превръща в една от най-обичаните романтични комедии на 80-те години и печели общо три награди „Оскар“. За Шер това е първата статуетка, макар че няколко години по-рано вече е била номинирана за поддържаща роля във „Силкууд“.

Любопитното е, че в същата вечер Майкъл Дъглас също получава „Оскар“ – за главната си роля във „Уолстрийт“ на Оливър Стоун.

Шер отговори без обида

Изказването на Дъглас бързо привлече вниманието на холивудските медии, а журналистите потърсиха реакцията на Шер.

80-годишната певица и актриса обаче не изглежда засегната от думите на своя колега.

„Шер обожава Майкъл Дъглас“, заяви лаконично неин представител пред „Ентъртейнмънт Уийкли“.

Отговорът беше цитиран и от списание „Пийпъл“. Никакви обидени реплики, никакъв спор за това кой е заслужавал повече статуетката преди 38 години.

Глен Клоуз ще получи почетна награда на Американската филмова академия на 15 ноември 2026 г. на церемонията Governors Awards.

Заедно с нея ще бъдат отличени режисьорът Ридли Скот и аниматорът Флойд Норман.