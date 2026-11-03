Ето я новата песен на DARA след триумфа на "Евровизия"

След историческата си победа на „Евровизия“ DARA продължава уверено по пътя към международната музикална сцена. На 30 октомври певицата представи новия си англоезичен сингъл „BAD IDEA“, който излезе едновременно по целия свят чрез собствения ѝ лейбъл StarShe Global, с дигитална дистрибуция от Orpheus Music / Warner Music.

Песента е първият поглед към предстоящия ѝ изцяло англоезичен албум, планиран за 2027 г., и бележи следващата стъпка в развитието на българската изпълнителка след международния успех на „Bangaranga“.

„BAD IDEA“ е енергично поп парче с електронни влияния, динамичен танцувален ритъм и характерните силни вокали на DARA. Флиртуващият текст разказва за неудържимото привличане в малките часове на нощта и онези моменти, в които човек предпочита да се отдаде на изкушението, въпреки че всички предупредителни знаци са пред очите му.

Шведски хитмейкъри стоят зад новото парче

За създаването на „BAD IDEA“ DARA обединява сили с международен екип от доказани автори и продуценти. Песента е написана съвместно с Виктор Тел (Victor Thell), Линеа НЕА Сьодал (Linnea NEA Södahl) и Туан Рей (Twan Ray), като продукцията е дело на Виктор Тел и Туан Рей. Записите са осъществени в Швеция.

Имената на музикантите са добре познати в световната поп индустрия. Виктор Тел е сред авторите на хитовете „So Am I“ на Ава Макс и „Die For Me“ на Зейн, а Линеа НЕА Сьодал е съавтор на световния хит „Lush Life“ на Зара Ларсон. Туан Рей е известен и с участието си в „Halfway“ заедно с Ив V и Бхаскар.

За видеоклипа DARA работи с режисьорката Касандра Пауъл (Kassandra Powell) и оператора Йоанис Павлос Михелопулос (Ioannis Pavlos Michelopoulos). Продукцията е организирана в София.

„Толкова се вълнувам да споделя BAD IDEA. Bangaranga ме срещна с много нови слушатели и искам тази следваща глава да им покаже повече от това коя съм“, споделя певицата.

От първата българска победа на „Евровизия“ към нов албум

През май 2026 г. DARA записа името си в историята на българската музика, след като спечели „Евровизия“ с „Bangaranga“ и донесе първата победа на страната ни в конкурса.

Успехът на песента продължи далеч след финалната вечер. Според данните, публикувани от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), „Bangaranga“ достигна първото място в Apple Music на 12 пазара. Във Великобритания парчето се изкачи до №21 в официалната класация за сингли.

Победата отвори нови възможности пред DARA, която вече работи с международни автори и продуценти и постепенно изгражда свое място на световната поп сцена.

От „Гласът на България“ до големите европейски сцени

Още преди триумфа си на „Евровизия“ DARA се утвърди като едно от най-разпознаваемите лица на съвременната българска поп музика.

От 2021 г. тя е треньор в музикалното шоу „Гласът на България“, където успява да изведе участници от своя отбор до победа.

През 2022 г. издава дебютния си албум „Родена такава“, събрал някои от първите ѝ големи хитове. Три години по-късно следва „ADHDARA“ – по-личен проект, който показва артистичното ѝ развитие и все по-смелите ѝ международни амбиции.

Сред най-успешните песни в кариерата ѝ са „Thunder“, „Call Me“ и „Mr. Rover“, оглавявали българските музикални класации.

През 2024 г. DARA стига до финала на телевизионното шоу „Dancing Stars“ и завършва на второ място, демонстрирайки и впечатляващите си танцови умения.

През 2026 г. певицата представя музиката си пред публика в Швеция, Германия, Белгия, Нидерландия, Гърция, Сърбия и редица други държави.

С новия сингъл „BAD IDEA“ и предстоящия албум на английски език DARA продължава да развива международната си кариера, като съчетава натрупания опит с нови творчески партньорства.