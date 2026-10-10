Легендите на 90-те се завръщат! Stereo MC’s взривяват София с хитовете на „Connected“

Спомняте ли си онзи ритъм, който през 90-те караше дори най-непоправимите домошари да нахлузят танцувалните обувки? Е, време е отново да усилите звука! Британската формация Stereo MC’s, превърнала хип-хопа, фънка и електронната музика в експлозивен коктейл, се завръща в България за концерт, посветен на 35-годишнината на легендарния си албум „Connected“.

Голямото музикално пътуване назад във времето ще се състои на 26 май 2027 г. на Vidas Art Arena в София, съобщават организаторите от Fest Team. Столицата е една от спирките в продължителното европейско турне, с което музикантите ще отпразнуват албума, белязал цяло поколение.

От апартамент в Лондон до върха на класациите

Историята на Stereo MC’s започва в края на 80-те години в ъндърграунд клубната сцена на Лондон.

По онова време музикантите нямат нито лъскаво звукозаписно студио, нито огромен бюджет. Първите си парчета записват в апартамент в Южен Лондон с помощта на скромен четирипистов магнетофон.

Но имат нещо много по-важно – собствен почерк.

Звученето им смесва хип-хоп, дъб, хаус, фънк, силни текстове и електронни бийтове в комбинация, която бързо привлича вниманието на британската клубна публика.

Тази музикална рецепта се оказва печеливша. Stereo MC’s постепенно напускат границите на лондонския ъндърграунд и се превръщат в едно от най-разпознаваемите имена на британската денс сцена.

Един албум, който превърна групата в световна сензация

През 1992 г. излиза третият студиен албум на формацията – „Connected“. И музикалната история на Stereo MC’s никога повече не е същата.

Издаден чрез лейбълите от семейството на Island Records, албумът се превръща в мултиплатинен успех и достига второ място в британската класация за албуми.

Хитовете се редят един след друг – „Step It Up“, „Ground Level“, „Creation“ и, разбира се, заглавното парче „Connected“.

Това са песни, които не просто звучат в клубовете. Те се превръщат в музикален подпис на цяло десетилетие.

Успехът носи на британците и две престижни награди BRIT през 1994 г. – за най-добър британски албум и най-добра британска група.

В дискографията на Stereo MC’s има общо седем студийни албума, но именно „Connected“ остава най-ярката им визитна картичка.

Роб Би и компания отново на една сцена

За юбилейното турне музикантите се събират в познатия на почитателите си състав.

Начело отново е харизматичният фронтмен и продуцент Роб Бърч, известен като Rob B, чийто характерен глас се превръща в запазена марка на групата.

До него застава Ник Халъм – диджей, продуцент и един от основните архитекти на звученето на Stereo MC’s.

В турнето участват още Кат Кофи, чиито вокали придават особена енергия на песните, и Тансе Омар, отговарящ за барабаните и перкусиите.

Четиримата ще върнат на сцената музиката, която преди 35 години помогна да се заличат границите между хип-хопа, клубния денс и британската попкултура.

„Това е празник на ритъма, който свързва поколенията“

За самите музиканти предстоящата обиколка не е просто носталгично пътуване към златните години на MTV и касетките.

„Европейското турне през 2027 г. е нещо повече от честване на миналото, то е празник на един вечен ритъм, който свързва поколенията“, казват от екипа на Stereo MC’s.

И действително, малко албуми от 90-те са запазили такава жизненост.

Повече от три десетилетия след появата си „Connected“ продължава да звучи актуално със своите плътни бас линии, заразителни ритми и неподражаема смесица от стилове.

А заглавието му сякаш носи най-точното послание за предстоящото турне – музиката продължава да свързва хората независимо от възрастта им.

Билетите вече са в продажба

Българските почитатели могат да се подготвят отсега за музикалната среща.

Концертът е насрочен за 26 май 2027 г. на Vidas Art Arena в София, а билетите се предлагат в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 44 евро.

Предварителната продажба за членовете на Fest Club започна на 8 октомври, а общата – на 9 октомври 2026 г.

След 35 години, седем студийни албума и безброй клубни нощи Stereo MC’s отново са готови да докажат, че някои ритми просто не остаряват.