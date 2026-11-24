Стивън Спилбърг обяви следващия си филмов проект - уестърн по сценарий на Пол Томас Андерсън.

Двамата носители на награди „Оскар“ ще си сътрудничат за екранизацията на романа „Сърцето през зимата“ (The Heart in Winter) на Кевин Бари, публикуван през 2024 г., съобщи „Дедлайн“.

Филмът ще събере носителите на „Оскар“ Джеси Бъкли, Килиън Мърфи и Марк Райлънс. Сюжетът разказва историята на двама бегълци през 90-те години на XIX век.

„За мен е наистина вълнуващо да имам възможността да работя с моя скъп приятел и колега Пол Томас Андерсън в този жанр, но по-конкретно, независимо от жанра, върху история, която много бързо стана близка до сърцата и на двама ни и която почувствахме, че можем да реализираме като екип“, заяви Спилбърг пред „Дедлайн“, предаде БГНЕС.

По-рано тази година режисьорът коментира проекта и по време на фестивала SXSW.

„В момента не мога да разкрия нищо, но разработвам уестърн“, каза тогава той, като добави, че филмът „ще бъде страхотен“ и в него „няма да има жанрови клишета“.

За първи път Андерсън ще напише цялостен сценарий за друг режисьор, макар в миналото да е участвал в преработването на сценариите на „Убийците на цветната луна“ на Мартин Скорсезе и „Наполеон“ на Ридли Скот, без името му да бъде включено във финалните надписи. Наскоро той спечели три награди „Оскар“ за „Битка след битка“.

Сандра Нюман от британския вестник „Гардиън“ определи „Сърцето през зимата“ като една от най-добрите книги на 2024 г., отбелязвайки, че романът „с лекота балансира между комичното и готическото“.

„Тази история е за хората, които отказват да се примирят с живот, предлагащ им по-малко, отколкото заслужават, но може би повече, отколкото могат да понесат. Джеси и Килиън бяха първите хора, за които се сетихме за този проект, а освен това никога досега не са участвали заедно във филм“, добави Спилбърг.

Новият проект ще последва научнофантастичния трилър на Спилбърг „Денят на разкритието“ (Disclosure Day), който реализира приходи от 247 милиона долара в световния боксофис след премиерата си през изминалото лято.

Премиерната дата на уестърна все още не е официално потвърдена, но се очаква филмът да излезе през 2028 г.