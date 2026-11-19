Мария Бакалова застава рамо до рамо до легендата на Холивуд Никълъс Кейдж в предстоящия криминален трилър The Brand. Към звездния актьорски състав в главните роли се присъединяват още Александър Лудвиг, познат на зрителите от хитовия сериал "Викинги", както и Габриел Басо - звездата от успешната поредица "Нощният агент", съобщава авторитетното кино издание Deadline.

Вдъхновен от истинска история за "Арийското братство"

Сюжетът на The Brand е базиран на прочутото журналистическо разследване на Дейвид Гран за списание The New Yorker от 2004 г., което разкрива зловещата история на безмилостната затворническа банда "Арийското братство". Сценарият на лентата е написан от Алесандро Камон, а режисьор е Винсент Гримшоу.

В центъра на драмата стои Картър Бригс (Никълъс Кейдж) - страховитият лидер на групировката в прочутия калифорнийски затвор "Сан Куентин". Той взима под крилото си млад затворник с доживотна присъда (Александър Лудвиг). Когато властите предприемат мащабна акция за разбиване на престъпната мрежа чрез прехвърляне на членовете ѝ в различни федерални затвори из страната, планът им дава обратен ефект и помага на бандата да разшири криминалната си империя далеч отвъд решетките.

На фона на кървавите сблъсъци за власт лоялността на младото протеже е подложена на тежко изпитание, когато влиянието в организацията му открива шанс да изгради нов живот с жената, която обича.

Пореден голям проект в графика на Мария Бакалова

Филмът беше официално представен пред международните разпространители по време на престижния кинопазар American Film Market (AFM). За Мария Бакалова ролята в The Brand е поредното силно попълнение в натоварения ѝ холивудски график, който през последните години включва участия в мащабни продукции като "Пазители на Галактиката Vol. 3", както и редица нови драматични и комедийни заглавия.