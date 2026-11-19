Тази събота (21 ноември) специален гост на „Животът по действителен случай“ от 16:00 ч. по bTV е актьорът Павел Иванов, превърнал се в любимец на публиката с образа на Георги Аспарухов – Гунди. Оказва се, че зад сериозността и дисциплината на звездата се крие доста буйно момче.

Пред водещата Александра Сърчаджиева Павел ще признае, че като малък е бил истинска напаст, а на 14 години дори са го хванали да шофира автомобил без книжка.

Иванов е изключително близък с брат си, който има огромно влияние върху живота му. Днес обаче най-големите тревоги на семейството идват от славата – родителите му трудно приемат нахлуването на непознати хора в личното пространство на сина им и цялата фамилия. Стигнало се дотам, че по време на семейно събиране дрон навлязъл в двора на наета от тях къща.

Зрителите на bTV ще научат как Павел е бил споходен от любовта и ще чуят за сватбата със съпругата му. Двамата обичат да пътуват, но когато става дума за предстоящата Коледа, желанията на актьора са съвсем „домашни“ – камина, семейство и най-близките хора наоколо.

Само четири дни след гостуването си при Алекс Сърчаджиева Павел Иванов ще излезе на сцената на зала 1 на НДК в специалното издание на хитовата комедия „Петък вечер“. На 25 ноември (сряда) той ще си партнира с Филип Буков, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Skiller в спектакъл, посветен на мъжкото приятелство.