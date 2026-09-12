Правят сериал за огромна световна звезда
2026 г. се очертава като годината на Селин Дион
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2026 г. се очертава като годината на Селин Дион
На 89-годишна възраст почина художникът и графичен дизайнер Санда Стратулат-Протич. Тъжната вест съобщи режисьорът, аниматор и плакатист Теодор Ушев в...
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