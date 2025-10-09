Кейт Мидълтън обяви война на мобилните телефони

Смартфоните разрушават детството и превръщат „свързаното поколение“ в най-самотното в човешката история.

За това предупреждава британската принцеса на Уелс Кейт Мидълтън.

В откровено есе, публикувано заедно с професор Робърт Уолдингър от Харвард, тя описва как дигиталната ера подкопава социалните умения и емоционалното развитие на децата. Принцесата, майка на три деца, настоява, че е настъпило време родителите да „върнат топлината и близостта“ в живота на младото поколение.

Смартфоните – новият враг на детството

„Докато дигиталните устройства обещават да ни свързват, те всъщност правят точно обратното“, пише Кейт Мидълтън в есето си. Тя предупреждава, че светът преживява епидемия от отчуждение, особено опасна за най-малките. По думите ѝ, бебетата и децата, които растат сред екрани и нотификации, често страдат от липса на реална човешка връзка – нещо, което не може да бъде заменено от технологиите.

В съавторство с професор Робърт Уолдингър от Медицинското училище на Харвард, принцесата цитира дългогодишното Харвардско изследване за развитието на пълнолетни, което доказва, че щастието и дълголетието зависят не от успеха или богатството, а от качеството на взаимоотношенията. „Бебета и деца, отгледани с внимание и любов, развиват по-добри социални и емоционални умения, които им позволяват като възрастни да изграждат любящи партньорства, семейства и общности“, пише тя.

Семейството на Уилям и Кейт казва „не“ на телефоните

В интервю с актьора Юджийн Леви принц Уилям разкри, че на никое от трите им деца – Джордж, Шарлот и Луи – не е позволено да използва телефон. „Опитваме се да ги научим да играят, да говорят и да се свързват с реални хора, не с екрани“, казва херцогът.

Кейт добавя, че най-голямата отговорност пада върху родителите: „Ние отглеждаме поколение, което може би е по-свързано от всяко друго в историята, но в същото време е по-изолирано, по-самотно и по-малко подготвено да изгражда топли и значими отношения.“

Тези думи, идващи от една от най-влиятелните личности във Великобритания, звучат като предупреждение и призив за пробуждане – за родителите, училищата и обществото, което често заменя вниманието с Wi-Fi връзка.

