Холивудска звезда измислила най-вкусната рецепта за брауни. Ето я

Актрисата вярвала, че браунитата трябва да са влажни, а не сухи

08 яну 26 | 8:41
Иван Ангелов

Ако искате да приготвите браунита, има рецепта за този прекрасен десерт, споделена някога от именитата американска актриса Катрин Хепбърн. Allrecipes пише за нея.

Тайната на Катрин Хепбърн за най-добрите браунита

През 80-те години на миналия век Хепбърн претърпява автомобилна катастрофа; съседката ѝ разбира за това и ѝ донася брауни, за да я развесели, докато се възстановява.

Според репортери тя била „упорита и брутално честна“, казвайки на съседа си, че браунитата ѝ не са съвсем на ниво. „Твърде много брашно! И не ги препичайте! Трябва да са влажни, не сухи“, отбелязала тя.

Както посочва Allrecipes добавянето на правилното количество брашно е ключово за постигане на богата, лепкава и шоколадова текстура. Добавянето на твърде много брашно ще доведе до сухо, ронливо брауни, което може да има малко застоял вкус. Рецептата на Хепбърн обаче изисква само 1/4 чаша брашно, което е много малко количество.

„В допълнение към експертните си съвети за брашното и как да не се препичат браунитата, Хепбърн споделя своята емблематична рецепта за браунита със съседката си. След смъртта на Хепбърн през 2003 г. дъщерята на съседката изпраща историята, заедно с рецептата, на вестник „Таймс“ като писмо до редактора в памет на актрисата“, съобщава изданието.

Съставки

  • 1/2 чаша масло, плюс още за намазване;

  • 1/2 чаша какао или 2 квадратчета неподсладен шоколад;

  • 1 чаша захар;

  • 2 големи яйца;

  • 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия;

  • 1/4 чаша (30 грама) брашно;

  • щипка сол;

  • 1 чаша едро нарязани орехи или пекани.

Приготвяне

Загрейте фурната до 165 градуса. Намажете тава за печене с мазнина.

Разтопете маслото с какаото или шоколада в тежка тенджера на среден огън, като бъркате непрекъснато, след което свалете тенджерата от котлона.

„Добавете захарта и разбъркайте добре. Добавете яйцата и ванилията и разбъркайте добре. Добавете брашното и солта, след това ядките. Изсипете тестото в подготвената тава за печене. Печете в предварително загрятата фурна, докато клечка за зъби, поставена в центъра, излезе чиста, около 40 минути“, съветва статията.

След като браунитата се охладят напълно, използвайте нож, за да ги нарежете на квадрати и се насладете.

Автор Иван Ангелов

