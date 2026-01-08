Холивудска звезда измислила най-вкусната рецепта за брауни. Ето я

Ако искате да приготвите браунита, има рецепта за този прекрасен десерт, споделена някога от именитата американска актриса Катрин Хепбърн. Allrecipes пише за нея.

Тайната на Катрин Хепбърн за най-добрите браунита

През 80-те години на миналия век Хепбърн претърпява автомобилна катастрофа; съседката ѝ разбира за това и ѝ донася брауни, за да я развесели, докато се възстановява.

Според репортери тя била „упорита и брутално честна“, казвайки на съседа си, че браунитата ѝ не са съвсем на ниво. „Твърде много брашно! И не ги препичайте! Трябва да са влажни, не сухи“, отбелязала тя.

Както посочва Allrecipes добавянето на правилното количество брашно е ключово за постигане на богата, лепкава и шоколадова текстура. Добавянето на твърде много брашно ще доведе до сухо, ронливо брауни, което може да има малко застоял вкус. Рецептата на Хепбърн обаче изисква само 1/4 чаша брашно, което е много малко количество.

„В допълнение към експертните си съвети за брашното и как да не се препичат браунитата, Хепбърн споделя своята емблематична рецепта за браунита със съседката си. След смъртта на Хепбърн през 2003 г. дъщерята на съседката изпраща историята, заедно с рецептата, на вестник „Таймс“ като писмо до редактора в памет на актрисата“, съобщава изданието.

Съставки

1/2 чаша масло, плюс още за намазване;

1/2 чаша какао или 2 квадратчета неподсладен шоколад;

1 чаша захар;

2 големи яйца;

1 чаена лъжичка екстракт от ванилия;

1/4 чаша (30 грама) брашно;

щипка сол;

1 чаша едро нарязани орехи или пекани.

Приготвяне

Загрейте фурната до 165 градуса. Намажете тава за печене с мазнина.

Разтопете маслото с какаото или шоколада в тежка тенджера на среден огън, като бъркате непрекъснато, след което свалете тенджерата от котлона.

„Добавете захарта и разбъркайте добре. Добавете яйцата и ванилията и разбъркайте добре. Добавете брашното и солта, след това ядките. Изсипете тестото в подготвената тава за печене. Печете в предварително загрятата фурна, докато клечка за зъби, поставена в центъра, излезе чиста, около 40 минути“, съветва статията.

След като браунитата се охладят напълно, използвайте нож, за да ги нарежете на квадрати и се насладете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com