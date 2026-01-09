5 готвачи разкриха как да приготвим най-вкусния карфиол

Карфиолът като цяло е по-малко популярен от броколите. Може би хората не знаят какво да правят с този зеленчук или са уморени от безвкусните начини, по които се приготвя. Няколко готвачи обаче споделиха пред EatingWell колко интересен и вкусен може да бъде карфиолът, ако се приготви правилно. И въпреки че има много начини за работа с този универсален зеленчук, всички интервюирани кулинарни експерти са единодушни, че един метод дава най-добър резултат.

Универсален зеленчук с много възможности

Карфиолът лесно абсорбира вкусове, което го прави подходящ за най-различни кулинарни техники. Най-популярният метод за приготвяне остава готвенето на пара, но според готвачите отлични резултати могат да се постигнат и чрез печене или гриловане, които подчертават естествения вкус и текстура на зеленчука.

Защо пърженето е фаворитът на готвачите

Всички анкетирани готвачи посочват пърженето като предпочитан метод. „Обичам да сотирам розичките карфиол в малко зехтин и след това да ги пека във фурната. Това гарантира, че всеки ъгъл на карфиола е покрит с олио, за да се предотврати изсушаването, но все пак запазва хрупкавостта, която очаквате от печен карфиол“, казва Дани Гарсия от Time and Tide. Той препоръчва главата да се нарязва на по-големи парчета за оптимална текстура, да се използва достатъчно мазнина и накрая розичките да се поръсят щедро със сол.

Различни техники за хрупкав резултат

Главният готвач Ричард ЛаМарита съветва карфиолът да се нареже на малки парченца и да се потопи напълно в олио, загрято до 175 градуса, за около минута или докато стане златист и хрупкав. „Докато е горещо, оваляйте го в глазурата. Можете също така да го запържите за кратко, за да се затопли, и да оставите соса да се запече, ако не го сервирате веднага“, обяснява той.

Сестрите Хедър Голдън Рей и Джени Енгел, собственици на Hey, Sunshine Kitchen, приготвят пържен карфиол за гости, като залагат на масло от оризови трици без ГМО заради неутралния вкус и устойчивостта при високи температури. Те пържат карфиола между 90 секунди и 2 минути според дебелината на резените, след което го отцеждат, смесват с червен винен оцет, добавят бадеми и червени боровинки и завършват с прясна мента.

Печенето като алтернатива на пърженето

Главният готвач Брук Уилямсън предпочита печенето на карфиол при температура от 220 градуса. Зеленчукът се маринова в силно ароматна солена марината с кисело мляко и подправки като къри, куркума и кориандър, след което се подрежда на един слой, за да не се превари. Карфиолът се пече, докато естествените захари се освободят и той придобие златистокафяв цвят, което според готвача го превръща във вкусна алтернатива на пърженето.

