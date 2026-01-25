Вкусен обяд за 20 минути! Проста рецепта за всеки ден

Когато денят върви на бързи обороти, а гладът не търпи отлагане, най-доброто решение е рецепта, която съчетава скорост, засищащ вкус и достъпни продукти. Този обяд с картофи и пиле се приготвя за около 20 минути, не изисква кулинарни акробатики и е идеален вариант за делник, в който искате нещо топло, домашно и сигурно.

Рецепта за бърз обяд с картофи

Съставки:

картофи - 1 кг

пилешко филе - 3 бр.

лук - 2 бр.

твърдо сирене - 200 г

яйца - 2 бр.

майонеза - 2 с.л.

пушен червен пипер - 1 ч.л.

брашно - 4 с.л.

печурки - 300 г

масло - 20 г

сметана 33% - 100 мл

магданоз, сол и черен пипер - на вкус

Приготвяне:

Картофите се настъргват на едро ренде и се прецеждат добре в гевгир, за да се отстрани излишната течност. Към тях се добавят настърганият лук и сирене, яйцата, майонезата, пушеният червен пипер, солта и черният пипер. Всичко се разбърква добре, след което се добавя брашното до получаване на гъста смес.

Тава за печене се постила с хартия и леко се намазва с олио. Сместа се разпределя равномерно и се заглажда. Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20 минути.

През това време пилешкото филе се нарязва на кубчета и се запържва до златисто. Добавят се нарязаният лук и маслото. Печурките се нарязват и се запържват отделно, след което се смесват с пилешкото месо. Налива се сметаната, подправя се със сол и черен пипер и се разбърква добре.

Изпечената картофена основа се нарязва на порции. Върху едната част се разпределя плънката, покрива се с друго парче от картофената кора, поръсва се с настъргано сирене и се връща във фурната за кратко, докато сиренето се разтопи и ястието стане златисто и апетитно.

